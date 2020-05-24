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Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek üzere Avcılar'da görev yapan polisleri görünce durup geri giderek kaçmak isteyen sürücüye çifte ceza kesildi.
 24 Mayıs 2020 10:09
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Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi A Bölge ekibi D-100 Karayolu Avcılar Köprüsü altında trafik denetimi yaparken, Avcılar yönünden gelen araçları durdurarak, sürücü ve yanında bulunanların izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Denetim noktasına gelen bağlantı yolunda polisleri uzaktan görünce durup geri gitmeye çalışan sürücüyü fark eden görevliler merdivenleri hızla tırmanarak araca ulaştı. Polisler, araç sürücüsü Kerem Güla'yı durdurarak, denetleme noktasına gitmesini istedi.

Sokağa çıkma izni olmadığı belirlenen Kerem Güla, denetim yapan polislere yanlışlıkla D-100 Karayolu'na girdiğini, bu nedenle geri gitmeye çalıştığını öne sürdü. Sürücüye tek yönlü bağlantı yolunda geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 388 TL trafik cezası kesilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira ceza verildi.
DHA
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