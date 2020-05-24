Bayramdan sonra DSİ'nin 449 tesisi açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramdan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait çok sayıda tesisin açılış müjdesini verirken, bu kapsamda 14 milyar lira tutarlı 449 yatırım devreye alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışlarını yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Bu hafta içinde Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini devreye alınırken, gözler, bayramdan sonra açılışı yapılacak yatırımlara çevrildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, şu anda 449 tesis açılmayı bekliyor. Bu kapsamda, 84 baraj ve gölet gibi depolama tesisinin açılışı yapılacak. Açılacak yatırımlar arasında, 115 sulama, 25 içme suyu, 10 toplulaştırma, 201 taşkın tesisi ve 14 diğer kapsamdaki işlere ait tesisler yer alıyor.

- Yıllık 489 milyon metreküp içme suyu temin edilecek

Bu baraj ve gölet yatırımlarıyla 526 milyon metreküp su depolanacak, sulama tesisleriyle de 1 milyon 13 bin 250 dekar arazi sulamaya açılacak. Bu yatırımlar sayesinde, yıllık 489 milyon metreküp içme-kullanma suyu temin edilecek ve yaklaşık 8,5 milyon kişiye içme suyu sağlanacak.

Hayata geçirilecek yatırımlarla, 1 milyon 759 bin 740 dekar arazide toplulaştırma yapılacak ve 40 bin 40 dekar arazi ve 316 meskun mahal taşkından korunacak.

Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı 14 milyar 104 milyon lira, ekonomiye katkısı ise yıllık 925 milyon 953 bin lira olarak hesaplandı.

Açılacak 449 tesisin 16'sı 100 milyon lira yatırım bedelinin üzerinde olurken, bu kapsamda 3 baraj, 4 içme suyu, 7 sulama, 1 taşkın koruma tesisi ve 1 taşınan eser bulunuyor. Anılan 16 yatırımın ekonomiye katkısı ise 467 milyon 300 bin lira olarak öngörülüyor.

Bu arada DSİ, 17 yılda 592 baraj, 587 HES, 385 gölet, 1389 sulama, 222 toplulaştırma, 248 içme suyu, 18 atıksu, 4 bin 952 taşkın koruma olmak üzere toplam 8 bin 393 tesisi hizmete açtı.