'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret sayılmadı
|24 Mayıs 2020 11:06
|Yazdır
Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada karşı tarafa yönelik "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan kişiye "hakaret suçu"ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, "Cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz" sözlerini söyleyene karşı "Seni paramla satın alırım" ifadesini kullandı.
Şikayet üzerine açılan davada Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.
Kararda, kisilere yonelik her turlu agır elestiri veya rahatsız edici sozün "hakaret" sucu baglamında degerlendirilemeyeceğine, sozlerin acıkca, onur, seref ve saygınlıgı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sovmek fiilini olusturması gerektirdiği vurgulandı.
Sanığın kullandığı "Seni paramla satın alırım" sözünün, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ifade edilen kararda, bu ifadelerin onur, seref ve saygınlıgı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" sucunun unsurlarının olusmadıgı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi
24 Mayıs 2020 09:27
|'Yalaka' sözü hakaret sayıldı
20 Mayıs 2020 19:39
|Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
14 Mayıs 2020 00:17
|Başkan Vekiline, 'Ateist, Allahsız Kitapsız' demek suç mu?
13 Mayıs 2020 13:19
|Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu
13 Mayıs 2020 11:20
|Yargıtay C. Başsavcılığı için 5 aday hazır
13 Mayıs 2020 10:06
|Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belirlendi
12 Mayıs 2020 14:33
|Yargıtay FETÖ'nün medya ayağı cezalarını karara bağladı
12 Mayıs 2020 09:48
|Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
12 Mayıs 2020 00:04
|İşçi, razı olmadan maaşı düşürülemez
10 Mayıs 2020 10:17