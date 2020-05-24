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'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret sayılmadı

"Seni paramla satın alırım" sözünü hakaret kabul ederek ceza veren yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bu ifadelerin kaba hitap tarzı niteliğinde olduğuna hükmetti
 24 Mayıs 2020 11:06
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'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret sayılmadı

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada karşı tarafa yönelik "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan kişiye "hakaret suçu"ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, "Cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz" sözlerini söyleyene karşı "Seni paramla satın alırım" ifadesini kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.

Kararda, kisilere yonelik her turlu agır elestiri veya rahatsız edici sozün "hakaret" sucu baglamında degerlendirilemeyeceğine, sozlerin acıkca, onur, seref ve saygınlıgı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sovmek fiilini olusturması gerektirdiği vurgulandı.

Sanığın kullandığı "Seni paramla satın alırım" sözünün, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ifade edilen kararda, bu ifadelerin onur, seref ve saygınlıgı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" sucunun unsurlarının olusmadıgı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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