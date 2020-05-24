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PA'nın virüs raporu: Salgınlarla mücadelede yeni birimler kurulabilir

Polis Akademisi Başkanlığınca "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı rapor yayımlandı
 24 Mayıs 2020 11:17
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PA'nın virüs raporu: Salgınlarla mücadelede yeni birimler kurulabilir

Polis Akademisi Başkanlığının hazırladığı raporda, koronavirüs sürecinde ülkelerin kolluk teskilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte bu teskilatların bünyelerinde salgın gibi olaganüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine dikkat çekildi.

"Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı raporda, 2020'nin en önemli küresel gelismesi Kovid-19 salgınının, insan saglıgının yanı sıra devlet sistemleri, kamu politikaları, demokrasi ve güvenlik gibi konularda da etkili oldugu, bu alanlarda salgından kaynaklanan gelismeler ve yakın gelecege dönük beklentilerin degerlendirildiği kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlıgına daha çok ihtiyaç duydugu ve onlara daha genis yetkiler verildiği belirtilen raporda, bunun, dünya genelinde polisin süreçteki yükünü artırdığı ifade edildi.

- "Polisin, vatandasın gözündeki mesru gücü kuvvetlendi"

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Salgınla beraber Türkiye basta gelmek üzere pek çok ülkede polis teskilatlarına yeni görevler yüklenmistir. Bu faaliyetlerle polisin vatandasların gözündeki mesru gücü kuvvetlenmis, koruyucu ve kollayıcı islevi artmıstır. Önümüzdeki dönemde, dünyadaki kolluk teskilatlarının bünyesinde, salgın gibi olaganüstü durumlarla mücadele konusunda yeni birimlerin kurulması muhtemeldir."

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlardakiler ile kronik rahatsızlıgı olan vatandasların ihtiyaçlarının, vefa sosyal destek gruplarınca karşılandığı anımsatılan raporda, bu gruplarda kolluk birimlerinden personelin de yer aldığı aktarıldı.

Raporda, "Türkiye'de kollugun, geleneksel görevlerini yerine getirmesi yanında sosyal devlet faaliyetlerinin basarıyla yürütülmesinde, nitelikli, egitim düzeyi yüksek ve toplumsal çesitliligi daha fazla yansıtan personelin sisteme katılımı belirleyici olmustur. Son 5 yılda üçte birinden fazlası yenilenmis olan Emniyet Teskilatının bu süreçte hayati bir rolü olmustur." denildi.

- Evden hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı

Dünya genelinde salgın sürecinde evden hırsızlık oranlarında azalma görüldüğü bilgisine yer verilen raporda, aile içi siddet, tıbbi malzeme kaçakçılıgı, sahte tıbbi malzeme üretimi, kötü amaçlı ve fidye yazılımları dahil olmak üzere siber suçlar ve internet uygulamaları temelli uyusturucu satışının arttığına işaret edildi.

Raporda, şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:

"Salgın krizi, gelismis ülkelerin askeri ve savunma sanayisi harcamalarına yönelik ayırdıgı bütçelerin, toplumlar nezdinde sorgulanmasına neden olabilir. Önümüzdeki süreçte muhtemelen çok sayıda alanda is gücü ihtiyacı kalmayacak, buna karsılık teknik alanlarda bosluk dogabilecektir. Bu nedenle, muhtemel ihtiyaçlar dogrultusunda yeni bir egitim planlamasının yapılması gerekecektir.

Salgın, ilerleyen süreçte insanların, yurt dısı çıkıslarında ve girislerinde, kendi saglıklarıyla ilgili belgeleri ibraz etme gibi yeni yükümlülükler dogurabilecektir. Salgının toplumları daha fazla dijitallestirerek, 'dijital bir toplum' olgusunu ortaya çıkaracagı öngörülebilir. Insanlar, teknolojik gelismeler karsısında mevcut islerini kaybedecek ve devletler açısından bu durum yeni güvenlik sorunları doguracaktır."
Anadolu Ajansı
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