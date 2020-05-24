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Ulaştırma projeleri salgın tedbirleri gevşetilmeden devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Amacımız Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak şantiyelerimizdeki tedbirlere devam etmek
 24 Mayıs 2020 11:30
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Ulaştırma projeleri salgın tedbirleri gevşetilmeden devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde projelerin Bilim Kurulunun önerileri dikkate alınarak devam edeceğini belirterek, "Yaz ayları boyunca da kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dünyanın ekonomik merkezleriyle ham madde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde bir kavşak konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu potansiyelden ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlayabilmesi için ulaştırma altyapısı alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, ülkenin aydınlık yarınlarının yapılan yatırımlarla doğrudan bağlantılı olduğunu bildiklerini, Kovid-19 salgını döneminde de yatırımların sürmesi için gerekli tüm tedbirleri erkenden aldıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, salgın henüz Türkiye'de görülmeden süreci yerel ve uluslararası yayınlardan takip ettiklerini ve yeni bir yönetim sistemi oluşturduklarını belirterek, "Salgının Türkiye'de görülmeye başlamasıyla Bakanlık yönetimi olarak Bilim Kurulu başta olmak üzere yerel yönetimler ve hastaneler ile sürekli yakın iş birliği içerisinde olarak stratejik planlamalar yaptık. Şu anda bu planların titizlikle uygulanması sayesinde projelerimiz hızla ve sorunsuz ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı şantiyelerde Kovid-19 kurullarının da oluşturulduğunu bildiren Karaismailoğlu, kontrollerin ilgili proje ekipleri tarafından "sıfır tolerans" prensibiyle yapıldığının altını çizdi.

- "Martta şantiyelere giriş ve çıkışlar kapatıldı"

Kara, demir ve hava yollarında binin üzerinde şantiyede çalışmaların durmaksızın sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, çalışanların yurt dışı giriş çıkışlarının da kısıtlandığını bildirdi.

Projelerde çalışanların zorunlu olarak yurt dışına çıkışlarının olması halinde 14 günlük izolasyon süresinin, ilgili kurumların belirledikleri yerlerde, aynı zamanda kurul takibinde gerçekleştirilmesine karar verildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta yaş sınırı ve kronik rahatsızlık sebebiyle risk grubunda yer alan çalışanlar evlerine gönderildi. Evden çalışabilecekler de evden çalışma düzenine geçirildi. Şantiyelerin neredeyse tamamı dışarıdan girişlere mart ayı içerisinde kapatıldı. Sahada çalışmaya devam eden tüm çalışanlar şantiyedeki konaklama tesislerinde veya izolasyonun sağlandığı misafirhanelerde konaklıyor."

- "Bilim Kurulunun önerileriyle hareket edilecek"

Karaismailoğlu, yaz ayları boyunca da Bilim Kurulu ile iş birliklerinin süreceğini ve şantiyelerdeki çalışmaların kurulun öngördüğü şekilde tedbirleri elden bırakmadan devam edeceğini duyurdu.

Bilim Kurulu ile belirlenen tüm önlemlerin sürecin en başında titizlikle uygulanması sayesinde proje şantiyelerinde hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede de çalışmalar hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Bu nedenle amacımız, Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak şantiyelerimizdeki tedbirlere devam etmek. Yaz ayları boyunca da kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimizi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ulaştıracağız."
Anadolu Ajansı
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