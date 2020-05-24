Yılın ilk dört ayında 295 bin 695 anneye doğum yardımı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımları kapsamında son 5 yılda 4 milyon 626 bin 243 anneye, yeni doğan bebekleri için toplam 2 milyar 399 milyon 48 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla ilk kez Mayıs 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulamasının güncel durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını vurgulayan Selçuk, doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret etti.

Selçuk, doğum yardımı ödemelerinin güncel durumuna ilişkin şu verileri paylaştı:

"Uygulamanın başladığı Mayıs 2015'ten Nisan 2020 sonuna kadar olan süreçte 4 milyon 626 bin 243 annemize, yeni doğan 5 milyon 695 bin 178 bebeğimiz için doğum yardımı ödemesinde bulunduk. Doğum yardımı ödemelerimizin toplam miktarı 2 milyar 399 milyon 48 bin 395 liraya ulaştı. Ocak-Nisan 2020'yi kapsayan son 4 aylık dönemde yapılan doğum yardımı ödemeleri ise 145 milyon 305 bin 204 lira oldu. Bu dönemde 295 bin 695 annemize 308 bin 72 bebek için yardım ödemesi gerçekleştirdik.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en önemli unsuru dinamik nüfus yapısıdır. Bu süreçte, aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz."

- Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılıyor?

Doğum yardımı başvuruları için öncelikle bebeğin ilgili nüfus müdürlüğünde kayıt işleminin yapılması gerekiyor. Ardından "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile şahsen veya posta, kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulabiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin ise çalıştığı yere müracaat etmesi yeterli oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da başvurularını, büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Doğum yardımı ödemeleri, başvurunun Doğum Yardımı Sistemi'ne girildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

- Uygulamanın kapsamı "Çoklu Doğum Yardımı" ile genişletildi

Bakanlık, doğum yardımları uygulamasının kapsamını 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişletmişti.

Bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlanıyor.

Çoklu Doğum Yardımı başvuruları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca alınıyor.