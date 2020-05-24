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'Sınır ötesinin kahramanları' bayrama görev başında girdi

Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlanan 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığında görevli Mehmetçik, bu yıl Ramazan Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suriye'de karşıladı
 24 Mayıs 2020 11:51
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'Sınır ötesinin kahramanları' bayrama görev başında girdi

Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1.Komando Tabur Komutanlığında görevli Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı Suriye'de karşıladı.

Suriye'de, terör örgütleri KCK/PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamı tesis eden Mehmetçik, Ramazan Bayramı'na sınır ötesinde görev başında girdi.

Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğü bölgede 7 gün 24 saat elleri tetikte bekleyen askerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, birbirleriyle bayramlaştı.

Mehmetçik, bayramı sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu, sınır ötesinde görev yapmanın ise gururunu yaşarken, AA ekibi de askerlerin bayram kutlamasına tanıklık etti.

49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç da sınır ötesinde görev yapan askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Tuğgeneral Koç'a üs bölgesini ziyaretinde, 1. Komando Tabur Komutanı Piyade Yarbay Selim Yavuz tarafından tekmil verildi.

Daha sonra komutanlar, bayramını kutladığı askerlere şeker ve kolonya ikram etti.

- "Suriye hareket alanında görev yapmaktan gurur duyuyoruz"

Askerlere seslenen Yarbay Yavuz, Ramazan Bayramı'nı birlikte kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yavuz, "Bu müstesna günde de gücünü Türk milletinin sevgi ve saygısından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak hep birlikte Suriye hareket alanında görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Burada tüm gazilerimize, şehit yakınlarımıza, tüm sevdiklerimize ve yüce Türk milletine, sizlerin sevdiklerinize iyi bayramlar diliyorum. Gözlerinizden öperim.'' dedi.

- ''Gece gündüz görevimizin başındayız''

Bayram dolayısıyla üs bölgesinde görev yapan askerler de birer mesaj verdi.

Piyade Uzman Çavuş Mevlüt Kuş, ay yıldızlı bayrağı şan ve şerefle dalgalandırmak ve milletin huzur içinde yaşamasını sağlamak için hareket alanında 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bayramda da sınır ötesinde görev yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Öncelikle şehit ve gazi ailelerinin, daha sonra bizlere desteğini esirgemeyen yüce Türk milletinin, annemin, babamın, kardeşlerimin ve nişanlımın bayramını kutlarım. Bizler Türk milletinin huzurla yaşayabilmesi için yurt dışında görevimizi icra etmekteyiz. Komutanlarımız bizlere burada her türlü imkanı sağlamakta. Bizler burada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Milletimizin gözü arkada kalmasın.''

Topçu Uzman Çavuş Ali Can da harekat bölgesinde görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Sınır ötesinde görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Can, ''Ailelerimizden ne kadar uzakta olsak da burada bir aile gibiyiz. Gece gündüz görevimizin başındayız. Başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere bütün Türk milletinin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programının ardından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 11 kişilik zırhlı araçlara 5'er kişi binen, maske ve eldiven takan Mehmetçik, meskun mahal operasyonu için üs bölgesinden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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