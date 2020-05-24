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Otoyolda ilginç görüntü: Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı

Samsun'da bir vatandaş, arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti.
 24 Mayıs 2020 12:43
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Otoyolda ilginç görüntü: Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı

Samsun'da bir vatandaş, arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti.

Samsun-Bafra yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda taşınan ineği görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşın arabanın arka koltuğunda taşıdığı ineği hemen arkasında yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
İhlas Haber Ajansı
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