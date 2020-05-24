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Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelenler karantinaya alındı

Anjiyo olan kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, "geçmiş olsun" ziyareti yapanların evlerinin karantinaya alınmasına karar verildi
 24 Mayıs 2020 12:51
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Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelenler karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 ev karantinaya alındığı bildirildi.

İl merkezindeki özel hastanede anjiyo olduktan sonra ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi'ndeki evine dönen kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

Yüksek ateş şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan kişinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine, çoğunu anjiyo sonrası "geçmiş olsun" ziyaretine gelenlerin oluşturduğu temaslı 48 kişinin yaşadığı 16 evin karantina altına alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan evlerin kapısına uyarıcı yazı asılırken, Kozdere Mahallesi Camisi'nden yapılan anonsla sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması, bayram ve komşu ziyaretlerinin yapılmasına geçici süreliğine ara verilmesi istendi.

Bu arada, anjiyo olan kişinin oğlu, evlerinin kapısına uyarıcı yazı asılmasına tepki gösterdi.
Anadolu Ajansı
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