1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Yazın EBA'da İngilizce dersleri devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde EBA'da İngilizce dersleri devam edecek. Başlangıç seviyesinde içerikler olacak. Hobilerinize yönelik içerikler olacak
 24 Mayıs 2020 13:29
Yazdır
Bakan Selçuk: Yazın EBA'da İngilizce dersleri devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Selçuk, salgın sürecinde yaşadıklarını dinlemek, fikirlerini, önerilerini almak için gençlerle buluşmaya devam ediyor.

"Ziya Öğretmen ile İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Buluşması"nda cuma günü Bayburt'tan Düzce'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip lisesi öğrencileriyle video konferansla bir araya gelen Selçuk, öğrencilerle türkülerin de eşlik ettiği sıcak ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, öğrencilere "Sizlerle buluşup fikirlerinize başvurmak istedim." ifadesini kullanarak, gençlerin ülkeye kattığı fikri zenginliğin ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirtti.

Video konferans görüşmesinde Selçuk, salgın döneminde tüm vakitlerinin evde geçiren gençlerin "EBA'nın daha da zenginleşmesi için kitap kulüpleri, yabancı dil dersleri, hobilere yönelik kurslar olsun." önerilerinin gerçekleşeceği müjdesini verdi. Uzaktan eğitimin bundan sonra da eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Süreçte edindiğimiz tecrübe, yüz yüze eğitimin muhakkak suretle olması gerektiğini ama uzaktan eğitimin de buna eklenmesinin faydalı olduğunu yani karma bir modele ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz. Yaz döneminde EBA'da İngilizce dersleri devam edecek. Başlangıç seviyesinde içerikler olacak. Hobilerinize yönelik içerikler olacak. Sizin dilediğiniz her şeyi oraya taşıma gayretindeyiz."

- Arabadan canlı bağlantı ve türküler sohbete renk kattı

Görüşmenin yapıldığı saatlerin, 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma serbestliğine denk gelmesi nedeniyle Bayburt'tan İbrahim Kurban, arabadan konuşmaya katılarak, "Bugün bize izin olduğu için şehir merkezine geldim. Dışarıda da gürültü vardı oradan konuşamazdım arabaya bindim." dedi.

İbrahim Kurban'ın samimi tavırları, video konferansa katılan herkesi gülümsetirken, Bakan Selçuk'un ehliyeti olup olmadığını sorması üzerine Kurban, 18 yaşını doldurur doldurmaz ehliyet aldığını söyledi.

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise geleneksel müziğe gönül veren öğrenciler sürpriz yaptı. Görüşmede öğrenciler, "Bayram o bayram olur" ilahisi ile Neşet Ertaş'ın ünlü eseri "Yalan Dünya"yı seslendirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, 513 şube kadrosu için yeniden tercih alacak
23 Mayıs 2020 15:59		 MEB'den EKPSS'ye hazırlananlara destek için mobil uygulama
23 Mayıs 2020 14:37
MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama
22 Mayıs 2020 15:31		 LGS'de resen öğretmen görevlendirilmesi yapılacak
22 Mayıs 2020 15:27
Bakan Selçuk: Yaz okulu programı hazırlıyoruz
22 Mayıs 2020 14:43		 Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak özel okullar açıklandı
22 Mayıs 2020 13:28
LGS kapsamında 1000 sorudan oluşan destek paketi yayımlandı
22 Mayıs 2020 12:43		 Milyonlarca öğrenciye 'normale uyum desteği' geliyor
21 Mayıs 2020 18:33
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına yönelik çok önemli açıklama
21 Mayıs 2020 17:23		 Bursluluk sınavı Eylül'de yapılacak
21 Mayıs 2020 16:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:02 - Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki15:52 - Avrupa ekonomisi çareyi kurtarma fonlarında arayacak15:49 - Amfibi Deniz Piyadeleri bayramda da göreve hazır15:47 - Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!15:41 - İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı15:40 - Devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralı15:39 - Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu15:37 - 5 kilometre kaçtı, 2 polis aracına çarpınca yakalandı15:34 - 700 yıllık çöpçatanlık geleneği, bu yıl yapılamadı15:32 - Telefon hatlarında yoğunluktan erişim sorunu yaşanıyor
15:24 - Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında15:23 - 'Dijital bayram' sevdiklerinizle bayramlaşmaya engel değil15:14 - 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap14:59 - Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi14:57 - Bakan Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı14:45 - Polis gelince 'gazeteciyim' dedi ama cezadan kurtulamadı14:41 - Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu14:36 - Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 2
banu özdemir 1
banu özdemir'in tutuklanması 1
defne sakura 1
hayat eve sığar uygulaması 2
yara sıcakken sarılır 1
küstün mü sorusu 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 2
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 3
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 4
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam