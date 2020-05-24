Bakan Selçuk: Yazın EBA'da İngilizce dersleri devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Selçuk, salgın sürecinde yaşadıklarını dinlemek, fikirlerini, önerilerini almak için gençlerle buluşmaya devam ediyor.

"Ziya Öğretmen ile İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Buluşması"nda cuma günü Bayburt'tan Düzce'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip lisesi öğrencileriyle video konferansla bir araya gelen Selçuk, öğrencilerle türkülerin de eşlik ettiği sıcak ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, öğrencilere "Sizlerle buluşup fikirlerinize başvurmak istedim." ifadesini kullanarak, gençlerin ülkeye kattığı fikri zenginliğin ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirtti.

Video konferans görüşmesinde Selçuk, salgın döneminde tüm vakitlerinin evde geçiren gençlerin "EBA'nın daha da zenginleşmesi için kitap kulüpleri, yabancı dil dersleri, hobilere yönelik kurslar olsun." önerilerinin gerçekleşeceği müjdesini verdi. Uzaktan eğitimin bundan sonra da eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Süreçte edindiğimiz tecrübe, yüz yüze eğitimin muhakkak suretle olması gerektiğini ama uzaktan eğitimin de buna eklenmesinin faydalı olduğunu yani karma bir modele ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz. Yaz döneminde EBA'da İngilizce dersleri devam edecek. Başlangıç seviyesinde içerikler olacak. Hobilerinize yönelik içerikler olacak. Sizin dilediğiniz her şeyi oraya taşıma gayretindeyiz."

- Arabadan canlı bağlantı ve türküler sohbete renk kattı

Görüşmenin yapıldığı saatlerin, 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma serbestliğine denk gelmesi nedeniyle Bayburt'tan İbrahim Kurban, arabadan konuşmaya katılarak, "Bugün bize izin olduğu için şehir merkezine geldim. Dışarıda da gürültü vardı oradan konuşamazdım arabaya bindim." dedi.

İbrahim Kurban'ın samimi tavırları, video konferansa katılan herkesi gülümsetirken, Bakan Selçuk'un ehliyeti olup olmadığını sorması üzerine Kurban, 18 yaşını doldurur doldurmaz ehliyet aldığını söyledi.

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise geleneksel müziğe gönül veren öğrenciler sürpriz yaptı. Görüşmede öğrenciler, "Bayram o bayram olur" ilahisi ile Neşet Ertaş'ın ünlü eseri "Yalan Dünya"yı seslendirdi.