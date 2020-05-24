15 Temmuz Sehitler Koprusu'ne film seti kuruldu
Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.
|24 Mayıs 2020 13:38
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Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.
Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.
Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte calısma kosullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.
Sette profesyonel ekiplerce olcum yapıldı ve tum yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.
Özel ambulans ve salgına karsı egitimli saglık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.
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