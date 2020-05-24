Jandarma Atlı Timi, Bayramı'nın birinci gününde sahilleri denetledi

VİRÜS GÜCÜNÜ KAYBETTİ: DİŞİMİZİ SIKARSAK 15 HAZİRAN'A KADAR TAMAMEN BİTER Korona ile mücadelede gelen haberler güzel günlerin müjdecisi oldu. Türkiye'nin dört bir yanında hastanelerdeki vaka sayısı çok azaldı. İstanbul'da 4 bini aşkın vakaya bakan Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, virüsün mutasyona uğrayıp öldürücü gücünü kaybetmiş olabileceğini söyledi