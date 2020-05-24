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Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
 24 Mayıs 2020 14:21
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Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Olay, bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
DHA
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