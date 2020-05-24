Acun Ilıcalı, Serdar Ortaç'ın yüzüne telefonu kapattı! İşte nedeni
|24 Mayıs 2020 14:34
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Serdar Ortaç, karantina sürecinde sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başlayan isimlerden oldu ve sıklıkla canlı yayınlara katılmaya başladı. Son olarak katıldığı bir radyo canlı yayınında ise Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye itiraflarıyla çok konuşulunca bu durumdan da rahatsızlık duydu.
O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Serdar Ortaç, olayı şu sözlerle anlattı:
"Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi... Televizyonculuk değişti. Diziler patladı.''
''Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp 'O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu'yu da aradım' dedi.''
''Ben de 'Reina'dayım gel abi konuşalım' dedim. Acun da; 'Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina'ya çağırıyorsun' diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı'' dedi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından konuyla ilgili paylaştığı videoda hayranlarıyla yaptığı sohbette kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söyledi ve ''Durup dururken Acun'la mevzu yaratmayın'' ifadelerini kullandı.
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