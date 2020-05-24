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Acun Ilıcalı, Serdar Ortaç'ın yüzüne telefonu kapattı! İşte nedeni

Serdar Ortaç, katıldığı bir radyo programında O Ses Türkiye'de jüri olması için Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını fakat telefonu yüzüne neden kapattığını anlattı.
 24 Mayıs 2020 14:34
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Acun Ilıcalı, Serdar Ortaç'ın yüzüne telefonu kapattı! İşte nedeni

Serdar Ortaç, karantina sürecinde sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başlayan isimlerden oldu ve sıklıkla canlı yayınlara katılmaya başladı. Son olarak katıldığı bir radyo canlı yayınında ise Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye itiraflarıyla çok konuşulunca bu durumdan da rahatsızlık duydu.

O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Serdar Ortaç, olayı şu sözlerle anlattı:

"Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi... Televizyonculuk değişti. Diziler patladı.''

''Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp 'O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu'yu da aradım' dedi.''

''Ben de 'Reina'dayım gel abi konuşalım' dedim. Acun da; 'Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina'ya çağırıyorsun' diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı'' dedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından konuyla ilgili paylaştığı videoda hayranlarıyla yaptığı sohbette kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söyledi ve ''Durup dururken Acun'la mevzu yaratmayın'' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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