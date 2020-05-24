1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!

Bingöl Belediyesi Zabıta Memuru alımına İnşaat Mühendisi ve Elektrik-Elektronik Mühendisi şartı koydu!
 24 Mayıs 2020 14:36
Yazdır
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esaslar, 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği"nde düzenlenmiştir.

Mezkür yönetmeliğin 9 uncu maddesinde " (1) İdare, atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete ile idarenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde duyurur.

(2) Ayrıca, ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitelerinde de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılır.

(3) Sınav ilan duyuruları, ikinci fıkrada belirtilen kurumlarca kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır." ifadeleri yer almaktadır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre Bingöl Belediyesi tarafından 16 Zabıta Memuru alımı yapılmak üzere ilana çıkılmıştır. Söz konusu ilan, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmek suretiyle ilgili Genel Müdürlüğün web sayfasından da duyurulmuştur.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bingöl Belediyesinin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Söz konusu ilanı incelediğimizde, 2 kadro için "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ" mezunu, 1 kadro için ise "ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ" bölümünden mezun olma şartı yer almıştır. Diğer kadrolar için ise, lise ve ön lisans mezunu olmak yeterli görülmüştür.

Bilindiği gibi, yükseköğretim kurumlarının mühendislik fakültelerinden mezun olanlar diplomalarına bağlı olarak "Mühendis" unvanıyla kamu veya özel sektörde görev almaktadır. Haliyle, zabıta alımında "Mühendis" şartının aranmasının iki ihtimali vardır. Birincisi, Belediyenin Mühendis ihtiyacı vardır; ancak bu unvanda atama izni bulunmadığı için Zabıta olarak alacağı kişileri mevzuata aykırı olarak Mühendis görevinde çalıştıracaktır. İkinci ihtimal ise, Belediyenin almayı düşündüğü adaylar vardır, bir nebze ilana başvuracak adayları sınırlandırmak için bu yola gidilmiştir. Her iki durumda usule ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Dolayısıyla, mahalli idarelerin personel alımında kontrol yetkisi bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün bu türden ilanları kamuoyuyla paylaşılmadan engellemesi gerektiğini düşünüyoruz!

2009 yılında Ankara BB de benzer bir ilan yayımlamıştı: İtfaiye daire başkanı kimi inandırabilir?
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!
24 Mayıs 2020 15:47		 Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
23 Mayıs 2020 10:36
TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
22 Mayıs 2020 02:19		 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
21 Mayıs 2020 10:06
Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
20 Mayıs 2020 14:10		 Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak
20 Mayıs 2020 13:37
ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak
19 Mayıs 2020 14:30		 OGM yeniden yaş sınır koydu
16 Mayıs 2020 20:52
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
16 Mayıs 2020 00:04		 Memurlar.net'teki haber sonrasında, Evreşe Belediyesinin memur alım ilanı ertelendi
15 Mayıs 2020 22:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:06 - Türkiye radyolarından koronavirüs bağışı için ortak yayın16:02 - Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki15:52 - Avrupa ekonomisi çareyi kurtarma fonlarında arayacak15:49 - Amfibi Deniz Piyadeleri bayramda da göreve hazır15:47 - Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!15:41 - İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı15:40 - Devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralı15:39 - Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu15:37 - 5 kilometre kaçtı, 2 polis aracına çarpınca yakalandı15:34 - 700 yıllık çöpçatanlık geleneği, bu yıl yapılamadı
15:32 - Telefon hatlarında yoğunluktan erişim sorunu yaşanıyor15:24 - Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında15:23 - 'Dijital bayram' sevdiklerinizle bayramlaşmaya engel değil15:14 - 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap14:59 - Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi14:57 - Bakan Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı14:45 - Polis gelince 'gazeteciyim' dedi ama cezadan kurtulamadı14:41 - Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sorun yoksa,sorun vardır 1
bunların hayalinde ezan dışında başka ses duymak vardır 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
küstün mü sorusu 1
selda bağcan 1
bayram şekeri 5
puanlama 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 4
Boş boş oturmak 2
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam