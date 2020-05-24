Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esaslar, 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği"nde düzenlenmiştir.

Mezkür yönetmeliğin 9 uncu maddesinde " (1) İdare, atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete ile idarenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde duyurur.

(2) Ayrıca, ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitelerinde de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılır.

(3) Sınav ilan duyuruları, ikinci fıkrada belirtilen kurumlarca kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır." ifadeleri yer almaktadır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre Bingöl Belediyesi tarafından 16 Zabıta Memuru alımı yapılmak üzere ilana çıkılmıştır. Söz konusu ilan, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmek suretiyle ilgili Genel Müdürlüğün web sayfasından da duyurulmuştur.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bingöl Belediyesinin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Söz konusu ilanı incelediğimizde, 2 kadro için "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ" mezunu, 1 kadro için ise "ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ" bölümünden mezun olma şartı yer almıştır. Diğer kadrolar için ise, lise ve ön lisans mezunu olmak yeterli görülmüştür.

Bilindiği gibi, yükseköğretim kurumlarının mühendislik fakültelerinden mezun olanlar diplomalarına bağlı olarak "Mühendis" unvanıyla kamu veya özel sektörde görev almaktadır. Haliyle, zabıta alımında "Mühendis" şartının aranmasının iki ihtimali vardır. Birincisi, Belediyenin Mühendis ihtiyacı vardır; ancak bu unvanda atama izni bulunmadığı için Zabıta olarak alacağı kişileri mevzuata aykırı olarak Mühendis görevinde çalıştıracaktır. İkinci ihtimal ise, Belediyenin almayı düşündüğü adaylar vardır, bir nebze ilana başvuracak adayları sınırlandırmak için bu yola gidilmiştir. Her iki durumda usule ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Dolayısıyla, mahalli idarelerin personel alımında kontrol yetkisi bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün bu türden ilanları kamuoyuyla paylaşılmadan engellemesi gerektiğini düşünüyoruz!