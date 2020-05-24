Polis gelince 'gazeteciyim' dedi ama cezadan kurtulamadı
|24 Mayıs 2020 14:45
|Yazdır
Manavgat'ta D-400 karayolu üzerindeki Sorgun Bulvarı'nda bulunan alt kavşakta dün akşam S.B. yönetimindeki otomobil ile F.S. yönetimindeki otomobil, ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan S.B., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobillerden yola savrulan parçalar ise Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından toplandı.
Kaza yapan sürücülerden F.S., trafik polisinin "Sokağa çıkma yasağında karayolunda ne işin vardı?" sorusuna, "Ben Alanya'da yerel bir gazetede çalışıyorum" diye cevap verdi.
Antalya Valiliği'nden gelen izinli listesinde adı olmayan F.S., kaza yerindeki gazetecileri görünce de "Ben Manavgat'ın Alanya çıkışında oturuyorum ama bugün çalışmıyorum, görevde değilim. Ekmek almaya gidiyorum. Bizim orada ekmek alabileceğim hiçbir yer yok. Ne market var, ne fırın. Ben de diğer tarafa gidiyordum" şeklinde konuştu. F.S.'ye polis 3 bin 150 TL ceza kesip, evine gönderdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralı
24 Mayıs 2020 15:40
|5 kilometre kaçtı, 2 polis aracına çarpınca yakalandı
24 Mayıs 2020 15:37
|Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu
24 Mayıs 2020 14:41
|Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
24 Mayıs 2020 14:21
|Uzun namlulu silahlarla hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
24 Mayıs 2020 12:47
|Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı
24 Mayıs 2020 07:50
|İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
24 Mayıs 2020 05:31
|Kendisini uyaran güvenlik görevlisine 'testere'yle saldırdı
23 Mayıs 2020 22:33
|Provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı
23 Mayıs 2020 22:29
|Seyyar satıcı kılığına giren polis katil zanlılarını yakaladı
23 Mayıs 2020 21:40