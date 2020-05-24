Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!

Son zamanlarda COVID-19 salgını ile birlikte devlet yükseköğretim kurumlarının birçoğunun kişiye özel sertifika şartlarıyla sözleşmeli personel alımı yaptığı, bunun sonucunda merkezi yerleştirmedeki taban puanlardan çok düşük puanlarla kişilerin kadrolara yerleştirildiğini gündeme getiriyoruz.

Bu durumun bir örneği de Selçuk Üniversitesinde gerçekleşti. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından 27 Nisan 2020 tarihinde ilan edilen Fizyoterapist kadrosuna başvuracak adaylarda ilgili bölümden mezun olmak şartına ilave olarak ; " MANUEL TERAPİ ÜST ESKTREMİTE EĞİTİMİ, İLERİ DÜZEY ORTAPEDİK MANUEL TERAPİ EĞİTİMİ, PEDİATRİK MANUEL TERAPİ EĞİTİMİ, SPASTİK ÇOCUKLARDA SİPLİTLEME TEKNİĞİ EĞİTİMİ VE YUTKUNMA GÜÇLÜĞÜ EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK VE BELGELENDİRMEK " kriteri arandı.

İlgili bölüm şartına ilave olarak aranan beş eğitim belgesi özel şartı sonucunda, 53,631 KPSS puanlı bir aday kadroyu kazanmış oldu. Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bunun üstüne, özellikle Twitter'da adaylar #TORPİL VAR etiketiyle konuyu Türkiye'nin gündemine taşıdı.