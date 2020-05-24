Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor

Muhasebat Genel Müdürlüğü kendi kurum personeli için yayımladığı Genelgede, esnek çalışmaya bağlı idari izin uygulamasının 27 Mayıs 2020'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Ancak, 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince "hamileler, yasal süt izni kullananlar, dezavantajlı gruplar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üstü çalışanlara verilen idari izinlerin devam edeceği belirtildi.

Yayımlanan resmi yazıda "Söz konusu esnek çalışma 22 Mayıs 2020 tarihi mesai saati bitimi itibariyle sonlandırılmış olup Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli yazısıyla idari izinli sayılanlar hariç olmak üzere tüm personelin 27 Mayıs 2020 tarihinde tam zamanlı olarak mesailerine devam etmeleri hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" denildi.