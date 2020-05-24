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'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Acil, önemli bir gündem maddesi gören 120 milletvekili Meclisi toplantıya çağırabilirdi. Bize böyle bir toplantı talebi gelmedi." dedi.
 24 Mayıs 2020 15:14
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'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Acil, önemli bir gündem maddesi gören 120 milletvekili Meclisi toplantıya çağırabilirdi. Bize böyle bir toplantı talebi gelmedi." dedi.

Şentop, Kanal24 televizyonunda yayınlanan söyleşide, "Meclis neden toplanmıyor." eleştirilerine yanıt verdi.

Meclis Başkanı'nın, Meclisin çalışmalarını tatil etme ya da çalışmalarına ara verme yetkisi olmadığını söyleyen Şentop, "İçtüzüğü bildiklerini de zannediyorum ama buna rağmen 'Meclis Başkanı, Meclis niye çalışmıyor?' diye sormalarını tuhaf karşılıyorum." dedi.

Bazı siyasi parti gruplarının kendilerine göre önemli gördüğü gündem maddesini diğer parti gruplarının önemli görmeyebileceğini dile getiren Şentop, "Gerçekten çok önemli, acil bir şey varsa o zaman 15 Nisan'da Meclisin çalışmasına itiraz ederlerdi ve ara verme kararı çıkmayabilirdi." diye konuştu.

TBMM İçtüzüğüne göre Meclisin, 5-14 Mayıs arasında ara verme döneminde olduğuna ve bu dönemde Meclisin olağanüstü olarak toplantıya çağrılma imkanı bulunduğuna değinen Şentop, "Acil, önemli bir gündem maddesi gören 120 milletvekili Meclisi toplantıya çağırabilirdi. Bize böyle bir toplantı talebi de gelmedi. Bütün bunlar ortadayken 'Meclis niye toplanmıyor, toplanmalıdır.' Bunun sohbeti yapılabilir. Ama bundan Meclis Başkanı'nı suçlayacak şey çıkarmalarını da hayretle izliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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