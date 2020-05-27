Zabıta ve itfaiye ilanlarına ilgisiz bölüm mezunu olma şartı onaylanmamalı!
|27 Mayıs 2020 14:00
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Örneğin Ankara büyükşehir belediyesi, 2009 yılında, itfaiye eri alırken mühendis ve mimar alma şartları koydu.
2010 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye kadroları için mühendislik ve hukuk mezunlarına başvuru hakı verdi.
2009, 2010 ve 2011 yıllarında İtfaiye Dairesi'ne itfaiye eri olarak atanan 626 kişi 465'i hemen başka kurumlara ve birimlere aktarılmıştı. Bu uygulama da göstermektedir ki, bu tür alımlar milletin can ve mal güvenliği için yapılmamakta, belirli gruplara kadrolaşma sağlamak için yapılmaktadır.
İstenilen kişileri almak için yayımlanan bu ilanlara zamanında büyük tepki olmasına rağmen, ilanlar iptal edilmedi, ancak nihayetinde Ak Parti hem Ankara'yı hem de İstanbul'u kaybetti.
Şimdi aynı saçma uygulama bir kez daha yürürlüğe konulmaktadır.
Torpil uygulamaları toplum vicdanında derin yaralar açmaktadır. Belediye başkanlarının akraba veya eş dost baskısına dayanarak yapmaya çalıştığı bu işler, günün sonunda, torpile zemin oluşturduğu için, Ak Parti'nin kurumsal kimliğini aşındırmaktadır. Bunu yerel idarecileirn görmesi zordur zira onlar günü kurtarmanın ve küçük hesapların peşindedir. Ancak merkezi idarenin, bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, bir belediye başkanının kendi eş, dost, hemşeri, akrabalarını almak için giriştiği bu türden uygulamalara izin vermemesi gerekmektedir.
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