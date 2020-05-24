1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran'a sıfır noktasında bulunan Hudut Taburu'nda görevli Hudut Kartalları, hem birbirleriyle hem de komutanlarıyla bayramlaştı.
 24 Mayıs 2020 15:41
Yazdır
İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı

Hem terörle mücadelede, hem de kaçakçılığa karşı yoğun mücadele verilen, İran sınırının sıfır noktasında bulunan 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığı Piyade Yarbay Mesut Dursun Varoluş Kışlası'nda bayramlaşma heyecanı yaşandı. Hudut Kartalları sabah içtima alanında önce birbirleriyle, ardından da komutanlarıyla bayramlaştı. Kışla önünde düzenlenen bayramlaşmada askerlere hitap eden Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Vahit Yılmaz, "Bu bayram sabahında belki ailelerimizden ayrı olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Ancak daha büyük bir ailenin ferdi olmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bireyi olmanın onurunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki her insanoğluna Hakkari Yüksekova İran sınırında böyle bir bayram sabahı nasip olmaz. Dolayısıyla burada Türk milleti adına görev yapmaktan ülkemizin bölünmez bütünlüğü için ter dökmekten hiçbir zaman geri durmayacağımızı yüce milletimize iletmek istiyorum. Sizleri ve ailenizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Sosyal mesafenin de korunduğu alanda komutanlarıyla bayramlaşan askerler ardından görevlerinin başına döndü.

TÜRKİYE'NİN DİĞER UCUNDAKİ AİLESİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Eyüp İşler, nöbet kulesinde nöbet tutan Sözleşmeli Er Okan Dönmezer'in Edirne'deki ailesini aradı. Baba Nurettin Dönmezer, görüntülü olarak konuştuğu oğlunun ve komutanının bayramını kutladı. Nurettin Dönmezer, "Oğlum senin, arkadaşlarının bayramını kutlarım. Allah'a emanet olun" dedi. Sözleşmeli er Dönmezer ise, "Biz burada iyiyiz bizi merak etmesinler. Görevimizin başındayız" dedi.

Binbaşı Vahit Yılmaz, kaçakçılık ve bölücü terör örgütüne karşı her türlü tedbiri her zaman aldıklarını belirterek, "Birinci Hudut Tabur Komutanlığı olarak milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyoruz. Bizler burada sınırın sıfır noktasında milletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Kaçakçılık ve bölücü terör örgütüne karşı her türlü tedbiri her zaman almaktayız. Milletimiz bize güvensin. Milletimizin bayramını kutluyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye radyolarından koronavirüs bağışı için ortak yayın
24 Mayıs 2020 16:06		 Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu
24 Mayıs 2020 15:39
Telefon hatlarında yoğunluktan erişim sorunu yaşanıyor
24 Mayıs 2020 15:32		 'Dijital bayram' sevdiklerinizle bayramlaşmaya engel değil
24 Mayıs 2020 15:23
Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti
24 Mayıs 2020 14:36		 15 Temmuz şehidi oğlunun kıyafetini giyerek mezarını ziyaret etti
24 Mayıs 2020 13:16
Salgın döneminde alınan en başarılı uygulama hangisi?
24 Mayıs 2020 11:36		 Ramazandan sonra beslenmeye dikkat
24 Mayıs 2020 09:40
Drone ile çocuklara bayram harçlığı
24 Mayıs 2020 08:59		 Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor
24 Mayıs 2020 08:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:09 - Bayramın ilk gününde İstanbul'a sessizlik hakim16:06 - Türkiye radyolarından koronavirüs bağışı için ortak yayın16:02 - Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki15:52 - Avrupa ekonomisi çareyi kurtarma fonlarında arayacak15:49 - Amfibi Deniz Piyadeleri bayramda da göreve hazır15:47 - Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!15:41 - İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı15:40 - Devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralı15:39 - Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu15:37 - 5 kilometre kaçtı, 2 polis aracına çarpınca yakalandı
15:34 - 700 yıllık çöpçatanlık geleneği, bu yıl yapılamadı15:32 - Telefon hatlarında yoğunluktan erişim sorunu yaşanıyor15:24 - Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında15:23 - 'Dijital bayram' sevdiklerinizle bayramlaşmaya engel değil15:14 - 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap14:59 - Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi14:57 - Bakan Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı14:45 - Polis gelince 'gazeteciyim' dedi ama cezadan kurtulamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
Salgının yeni merkez üssü... Sıralamada Rusya'yı geçti
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 6
how to get away with murder 1
Yanlış anlaşılmak 1
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 2
leş bir eylem 1
vis a vis 1
banu özdemir'in tutuklanması 1
Boş boş oturmak 2
emeklilik hayalleri 3
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam