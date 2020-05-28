Ak Parti Genel merkezinde, torpille mücadele için özel birim kurulmalı

2002 yılı Kasım ayından bu yana iktidarda olan Ak Parti, FETÖ'nün 2013 yılındaki hukuk ve 2016 yılındaki fiili darbesiyle, ehliyet liyakatten ziyade sadakati öne çıkaran bir yapılanmaya gitmiş ve içe kapanmıştır.

Ancak, sadakat ile birlikte, hak etmeyenler, hak edemeyecekleri makamlara gelmeye başlamıştır. Bunun toplum nezdinde öfke uyandıran bir dip dalgası bulunmaktadır. Yapılan her 1 kişilik alımda, torpil ve kayırmacılıktan dolayı en az 100 kişi küstürülmektedir.

Şuan için torpil uygulamasını sınırlandırılmasını yönetebilecek merkezi bir kamu idaresi bulunmaktadır. Bu işi yapması muhtemel tek kamu kurumu olan Devlet Personel Başkanlığı kapatılmış, onun yetkilerini devir alan Cumhurbaşkanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik bakanlığı, YÖK Başkanlığı, İŞKUR gibi kurumlar ise görev ve yetkilerini kullanamamaktadır.

Bugün öğretim görevlisi alımından sözleşmeli personel alımına, işçi alımından zabıta memuru alımına değin hemen her yerde torpil dönmektedir. Sadece son dönemde üç kurum, toplumsal tepkilere karşılık vermiş ve sözlü sınavları usulen uygulamış veya hiç uygulamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımlarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığı da orman mühendisi, Orman Muhafaza memuru ve diğer unvanlara personel alımlarında sözlü sınavı usulen uygulamıştır. Sağlık Bakanlığı ise yetkisinde olmasına rağmen sözlü sınavı hiç uygulamamıştır.

Ak Parti'nin parti programında "Hizmet gereklerine göre oluşturulacak norm kadrolara atamayı, objektif kıstaslara göre yapacaktır. Kamu personelinde kariyer ve liyakat esasını temel alacak ve eleman alımlarını bu kıstasa göre yapacaktır." şeklinde bir madde olmasına rağmen, bu madde sadece teoride kalmış uygulama ise bambaşka bir şekilde yürümektedir. Parti programı için tıklayınız.

Bugün itibariyle, torpil uygulamaları Ak Partiye büyük oranda zarar vermektedir. Ak Parti içerinde, bir Genel Başkan yardımcılığının, sadece kamudaki kayırmacılığa bakacak şekilde yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Kısa vadede yapılacak bu yetkilendirme sonrasında, ABD ve İngiltere'de olduğu gibi sadece liyakate göre personel alımlarına bakacak yeni bir üst kurul oluşturulmasında fayda bulunmaktadır. İlgili haber için tıklayınız.