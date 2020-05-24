Canlı yayında röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı
|24 Mayıs 2020 16:13
|Yazdır
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasından bu yana, 65 yaş üstü vatandaşlar üçüncü kez sokağa çıkıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 14:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
CANLI YAYINDA DUYGU DOLU ANLAR
Sokoğa çıkma izni kapsamında Üsküdar'daki vatandaşlara duygularını soran Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık'a, yaşlı bir teyzenin gözyaşları ile cevap vermesi yürekleri burktu.
Sokağa çıkma serbestisi kapsamında dışarı çıktığını belirten ve duygulanarak gözyaşlarını tutmayan yaşlı teyze, "Öpüyorum annem. Çoluk çocuğumun yanında olmak istiyordum. Burada gurbet gibiyim. Çoluk çocuğuma hasretim annem bu bayram. Kocaeli'nin Derince ilçesindenim ben. İneyim dedim, bomboş her taraf. Buna da şükür, sanki annemden yeniden doğdum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor
24 Mayıs 2020 18:19
|Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
24 Mayıs 2020 16:57
|'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
24 Mayıs 2020 16:48
|Emekli oldu ama eğitime ara vermedi
24 Mayıs 2020 16:35
|Türkiye radyolarından koronavirüs bağışı için ortak yayın
24 Mayıs 2020 16:06
|İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı
24 Mayıs 2020 15:41
|Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu
24 Mayıs 2020 15:39
|Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
24 Mayıs 2020 15:32
|'Dijital bayram' sevdiklerinizle bayramlaşmaya engel değil
24 Mayıs 2020 15:23
|Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti
24 Mayıs 2020 14:36