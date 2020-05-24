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Canlı yayında röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı

65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma serbestisi kapsamında üçüncü kez sokağa çıkıyor. Haber Global ekibinin Üsküdar'daki sokak izlenimleri sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
 24 Mayıs 2020 16:13
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Canlı yayında röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasından bu yana, 65 yaş üstü vatandaşlar üçüncü kez sokağa çıkıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 14:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

CANLI YAYINDA DUYGU DOLU ANLAR

Sokoğa çıkma izni kapsamında Üsküdar'daki vatandaşlara duygularını soran Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık'a, yaşlı bir teyzenin gözyaşları ile cevap vermesi yürekleri burktu.

Sokağa çıkma serbestisi kapsamında dışarı çıktığını belirten ve duygulanarak gözyaşlarını tutmayan yaşlı teyze, "Öpüyorum annem. Çoluk çocuğumun yanında olmak istiyordum. Burada gurbet gibiyim. Çoluk çocuğuma hasretim annem bu bayram. Kocaeli'nin Derince ilçesindenim ben. İneyim dedim, bomboş her taraf. Buna da şükür, sanki annemden yeniden doğdum" dedi.
Memurlar.Net
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