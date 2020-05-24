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Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya mecrası Twitter'dan bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisine de yer verilmesine tepki gösterdi.
 24 Mayıs 2020 16:02
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Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya mecrası Twitter'dan bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisine de yer verilmesine tepki gösterdi.

Twitter'da bir hesap, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında olası erken seçimde hangi aday daha etkili olur? Tayyip Beyin karşısına çıkarabilecek en güçlü aday kimdir? Diğer diyenler aklına gelen birisi varsa yazsın" diyerek bir anket açtı.

Söz konusu hesap anketteki seçeneklere, "Ali Babacan, Muharrem İnce ve Haluk Levent'in ismini yazdı. Levent söz konusu ankete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Levent'in paylaşımı şöyle:

Memurlar.Net
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