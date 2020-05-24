Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki
AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya mecrası Twitter'dan bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisine de yer verilmesine tepki gösterdi.
|24 Mayıs 2020 16:02
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Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya mecrası Twitter'dan bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisine de yer verilmesine tepki gösterdi.
Twitter'da bir hesap, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında olası erken seçimde hangi aday daha etkili olur? Tayyip Beyin karşısına çıkarabilecek en güçlü aday kimdir? Diğer diyenler aklına gelen birisi varsa yazsın" diyerek bir anket açtı.
Söz konusu hesap anketteki seçeneklere, "Ali Babacan, Muharrem İnce ve Haluk Levent'in ismini yazdı. Levent söz konusu ankete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Levent'in paylaşımı şöyle:
Yüz kez yazdım..Haluk Levent (@haluklevent) May 23, 2020
Yine yazıyorum .
Beni ve Ahbap'ları politikleştirmeyin lütfen 🙏
Rica ediyorum!
Bu tip anketlere beni koymayın 🙏 https://t.co/mFuRG6m0pQ
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