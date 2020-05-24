Türkiye radyolarından koronavirüs bağışı için ortak yayın
|24 Mayıs 2020 16:06
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Türkiye'nin radyoları, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği çatısı altında ortak bir yayın düzenleyecek.
Onlarca radyo kanalı, Türkiye'nin en ünlü radyo programcılarıyla yarın saat 12.00'de #RadyoTürkiye'ye dönüşecek.
Projeden elde edilen reklam geliri, koronavirüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" projesine bağışlanacak.
Ortak yayına katılacak radyolar şunlar: Alem FM, İstanbul FM, Joy FM, Joyturk, Kafa Radyo, Karadeniz FM, Kral FM, Kent Fm, Kral POP Radyo, Metro FM, Power Pop, Radyo Alaturka, Radyo 7, Radyo D, Radyo Spor, Radyo Viva, Radyo Trafik, Radyo Turkuvaz, Radyo Vizyon, Show Radyo, Süper FM, TRT FM, Virgin Radio ve Ankara ile İzmir'den yerel radyolar. Projede yer alan radyo programcıları arasındaysa Ali Erim, Altan Kiraz, Bay J, Ceyhun Yılmaz, Cezayir Doğan, Duygu Atakan, Doğancan Özadlı, Gezegen Mehmet, Hopdedik Ayhan, Kadir Çöpdemir, Mesut Süre, Modern Sabahlar, Nihat Sırdar, Ömer Erişmen, Polat Labar, Serdar Gökalp, Serkan Kızılbayır, Talha Bora Öge, Tolga Avcı, Tülay İkbal, Tüzün Venhar Sağıroğlu gibi isimler var.
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