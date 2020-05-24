Bayramın ilk gününde İstanbul'a sessizlik hakim

Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'daki meydan ve sokaklara sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin cadde ve sokaklarında, sağlık ve emniyet personeli ile fırın çalışanları dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Dışarı çıkmaya izni olan vatandaşların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uygun hareket ettiği gözlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ana arterlerdeki bazı noktalarda uygulama yaparak, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, kontroller sırasında, sosyal mesafe kuralına özen göstererek vatandaşların bayramını da tebrik ederek, onlara kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Ayrıca Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş gibi kentin normal günlerinde yoğun olan noktalarının da sakin olduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda her bayram kalabalık olan Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili de bu bayramda boş kaldı.

Kentin cadde ve sokakları, saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara kaldı.

Öte yandan bazı ilçelerde araçlarıyla ekmek satışı yapan fırıncılar da megafonla mahalle sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.