Netflix, uzun süre aktif olmayan hesapları kapatıyor
Netflix, uzun süre kullanılmayan kullanıcı hesapları konusunda önemli bir karar aldı. Uzun süre aktif olmayan hesapları kapatacak.
|24 Mayıs 2020 16:10
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Netflix, hesabını uzun süre kullanmayan üyelerini sisteminden sileceğini duyurdu.
Platformu 1 yıl veya daha uzun süre kullanmayanlara bir uyarı mesajı gönderilecek. E-postada aboneye üyeliği devam ettirmek isteyip istemediği sorulacak. Yanıt alınamazsa da sözkonusu üyelik otomatik olarak sonlandırılacak.
Bununla birlikte 10 ay içinde üyeliği yeniden aktif hale getirmek mümkün. Bu durumda kullanıcının profili ve izleme tercihleri korunmuş olacak.
Netflix verilerine göre, hesabını aktif olarak kullanmayan birkaç yüz bin abone bulunuyor. Bu rakam, tüm abonelerin yüzde 0,5'inden az.
Dijital platform pazarının lideri, bu hesapları kapatarak tüketiciyi korumayı amaçlıyor.
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