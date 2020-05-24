1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Netflix, uzun süre aktif olmayan hesapları kapatıyor

Netflix, uzun süre kullanılmayan kullanıcı hesapları konusunda önemli bir karar aldı. Uzun süre aktif olmayan hesapları kapatacak.
 24 Mayıs 2020 16:10
Yazdır
Netflix, uzun süre aktif olmayan hesapları kapatıyor

Netflix, hesabını uzun süre kullanmayan üyelerini sisteminden sileceğini duyurdu.

Platformu 1 yıl veya daha uzun süre kullanmayanlara bir uyarı mesajı gönderilecek. E-postada aboneye üyeliği devam ettirmek isteyip istemediği sorulacak. Yanıt alınamazsa da sözkonusu üyelik otomatik olarak sonlandırılacak.

Bununla birlikte 10 ay içinde üyeliği yeniden aktif hale getirmek mümkün. Bu durumda kullanıcının profili ve izleme tercihleri korunmuş olacak.

Netflix verilerine göre, hesabını aktif olarak kullanmayan birkaç yüz bin abone bulunuyor. Bu rakam, tüm abonelerin yüzde 0,5'inden az.

Dijital platform pazarının lideri, bu hesapları kapatarak tüketiciyi korumayı amaçlıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zoom'dan yeni karar: Ücretsiz üyeliği durdurdu
23 Mayıs 2020 16:19		 İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
17 Mayıs 2020 00:05
TikTok'a 'çocukların mahremiyetini ihlal etme' suçlaması
14 Mayıs 2020 22:50		 Koronavirüsle internet trafiğindeki artış tüm güne yayıldı
14 Mayıs 2020 20:48
Xiaomi CEO'su iPhone kullanırken yakalandı
13 Mayıs 2020 20:26		 Google bir uygulamanın daha fişini çekti!
13 Mayıs 2020 19:40
Facebook'ta nefret ve şiddet söylemi arttı
12 Mayıs 2020 23:16		 WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Zoom'a rakip oluyor
12 Mayıs 2020 08:12
Genişbant internet abone sayısı 76,6 milyona ulaştı
10 Mayıs 2020 19:17		 Sosyal medyadan yapılan canlı yayınlar gelir kapısı oldu
10 Mayıs 2020 16:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata17:29 - Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı17:21 - Fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı17:14 - Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu17:07 - Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu17:00 - Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor16:57 - Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
16:53 - Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor16:52 - İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı16:48 - 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'16:46 - Kalitesiz kolonya cilde zarar verebilir16:35 - Emekli oldu ama eğitime ara vermedi16:28 - Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu16:26 - Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor16:15 - 'Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nerde o eski bayramlar 1
vis a vis 1
banu özdemir'in tutuklanması 1
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 6
yara sıcakken sarılır 1
how to get away with murder 1
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 3
bunların hayalinde ezan dışında başka ses duymak vardır 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam