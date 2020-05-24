Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor
Ramazan Bayramının birinci gününde emniyet ve jandarma ekipleri, başkentteki denetimlerine devam etti.
|24 Mayıs 2020 16:26
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Ramazan Bayramının birinci gününde emniyet ve jandarma ekipleri, başkentteki denetimlerine devam etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ekipler, şehir merkezi ile şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.
Polis ekipleri ayrıca, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ile Konya yolundaki noktalarda da araçları durdurarak denetim yaptı.
Gölbaşı kontrol noktasındaki jandarma ekipleri de kente giriş yapanların izin belgelerini kontrol ederek, seyahat boyunca yapılması gerekenleri hatırlattı.
Koruyucu tulum giyen, maske ve siperlik takan jandarma personeli, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.
Ayrıca ekipler, vatandaşlara kolonya ve çikolata ikramında bulundu.
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