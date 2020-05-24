1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır ailelerini görmeden mesaisini sürdüren sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Mücadelede en ön saflarda yer alan çalışanların bayramlıkları ise üniformaları oldu.
 24 Mayıs 2020 16:28
Yazdır
Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır ailelerini görmeden mesaisini sürdüren sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Mücadelede en ön saflarda yer alan çalışanların bayramlıkları ise üniformaları oldu.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı en ön saflarda yer alarak gece gündüz mesai harcayan sağlık çalışanları Ramazan Bayramında da mücadelesine devam ediyor. Virüsle mücadelede canla başla çalışan personel, bayramı hastanede geçirirken bayram sabahı ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor. Üniformaları bayramlıkları olan çalışanlar, sevdiklerinin bayramını görüntülü aramayla kutlayarak hasret gidermeye çalışıyor.

Ailesinden ve 7 yaşındaki kızı Berra'dan ilk defa ayrı bir bayram geçiren Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde görevli Hemşire Esra Çakan, 2 aydır kızını göremediğini söyleyerek, "Pandemi süreci başladığında bulaştırma riskimiz olduğumuz için kızımı ailemin yanına İzmir'e bıraktım ve geldim. 2 aydır kızımdan ayrı yaşıyorum ve bu bayram da ilk ayrı bayramımız olacak. Biraz ve buruk ve hüzünlüyüz. Çok özlüyorum. Günde 4-5 kere görüntülü konuşuyoruz. Evde görüntülü oyunlar oynuyoruz devamlı. Bu süreci bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Şu an bana kavuşmak istiyor. Her gün takvimden geri sayıyoruz. İkimiz için de zor bir süreç oldu. Daha bayramlaşma fırsatımız olmadı" dedi.

"Arkadaşlarımızla, hastalarımızla bayramlaştık"

Hemşire Nilay Çetinkaya ise bu bayramı hastanede geçirdiklerini belirterek, "Bu bayram üniformalarımız, bizim bayramlıklarımız oldu. Arkadaşlarımızla, hastalarımızla bayramlaştık. Dünyada da yaşanan bu ilkle beraber biz de bayramımızı hastanede geçiriyoruz. İlk defa ailelerimizden uzakta bir bayram geçiriyoruz. Hastalarımız ailemiz oldu ve onlarla bugün bayramlaştık" ifadelerini kullandı.

"Telefondan ailemle görüşebileceğim"

Korona virüs salgınından dolayı 3 aydır ailesini göremeyen Hemşire Gülseda Yardımcı da, ilk defa ailesinden uzak bir bayram geçirdiğini vurgulayarak, "Ama görevim bu ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Ailemi göremediğim için çok buruk duygular içerisindeyim ama böyle bir görevi yaptığım için de kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. Telefondan ailemle görüşebileceğim" dedi.

"Ama biz de burada bir aile olduk"

Hastanede tedavi gören hastalar da bayramı ailesinden ayrı geçiriyor. Uzun süredir tedavi altında olan hastalardan Uğur Osman da, "Ailemden uzak olmak biraz üzücü ama buradaki arkadaşlar da sağ olsun hiç yalnız bırakmıyorlar her dakika ziyaretime geliyorlar. Hatırımı soruyorlar, bayramımı kutluyorlar. Hep beraberiz, onlar da ailelerinden uzak. Biz de uzağız. Ama biz de burada bir aile olduk. Ailemin özlemimi çekmiyorum, çektirmiyorlar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında
24 Mayıs 2020 15:24		 3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
24 Mayıs 2020 13:40
'Sınır ötesinin kahramanları' bayrama görev başında girdi
24 Mayıs 2020 11:51		 Koronavirüs böcek ve sineklerle taşınabilir mi?
24 Mayıs 2020 10:40
'Türkiye pik noktayı gördü, vaka sayıları 300'ün altına düşer'
24 Mayıs 2020 10:14		 Sağlık çalışanları bayramda da evlerine gidemedi
24 Mayıs 2020 09:31
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
24 Mayıs 2020 06:43		 Safranbolu Kaymakamı, 10 bin çocuğa harçlık dağıttı
23 Mayıs 2020 23:42
Gönüllü bilim insanlarının Kovid-19 mesaisi devam ediyor
23 Mayıs 2020 22:41		 İmamlar 70 çocuğa bayramlık dağıttı
23 Mayıs 2020 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata17:29 - Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı17:21 - Fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı17:14 - Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu17:07 - Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu17:00 - Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor16:57 - Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
16:53 - Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor16:52 - İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı16:48 - 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'16:46 - Kalitesiz kolonya cilde zarar verebilir16:35 - Emekli oldu ama eğitime ara vermedi16:28 - Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu16:26 - Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor16:15 - 'Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 2
how to get away with murder 1
vis a vis 1
yara sıcakken sarılır 1
bayram şekeri 5
boynu bükük 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
selda bağcan 1
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 6
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam