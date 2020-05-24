1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan telsizden emniyet mensupların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
 24 Mayıs 2020 16:52
Yazdır
İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan telsizden emniyet mensupların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Yerlikaya mesajında koronavirüs salgın hastalığına da değinerek, "Bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınına karşı mücadelemizin ön saflarında yer aldınız. Vatandaşlarımızın güvenliğini tesis etmek ve sağlığını korumak için gösterdiğiniz öz verili çabaları yakın takip ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul il Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan telsizden emniyet mensupların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Çalışkan'ın bayram mesajı telsizden okundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesajında, "Emniyetimizin kahraman mensupları, ülkemizin ve şehrimizin güven, huzur ve emniyetine sağlamış olduğunuz hayati katkılar her türlü takdirin üzerindedir. Millet ve memleket sevdalısı siz kahraman vatan evlatlarını vazifenizde gösterdiğiniz bu üstün liyakat ve cesaretten dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"KORONAVİRÜSÜNE KARŞI MÜCADELENİZ ÖN SAFLARDA"

Mesajında koronavirüs salgın hastalığına da değinen Vali Yerlikaya, "Bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınına karşı mücadelemizin ön saflarında yer aldınız. Vatandaşlarımızın güvenliğini tesis etmek ve sağlığını korumak için gösterdiğiniz öz verili çabaları yakın takip ediyorum. Uğruna canınızı vermekten onur duyduğunuz aziz milletimin bütün sevdikleri ile beraber, huzurlu sevinçli bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramınızı en güzel paylaşımlara hayırlara vesile olması dileğiyle sevgilerimi sunuyorum" dedi.

"SAĞLIK DOLU NİCE BAYRAMLAR GEÇİRMENİZİ RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise mesajında, "Değerli mesai arkadaşlarım, başı rahmet ortası mağfiret sonu edebi azaptan kurtuluş olan bir ramazan bayramını daha nihayete erdirdik. Kızgınlıkların son bulduğu, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan mutluluk ve saadet ırmağını andıran bu mübarek günün hayırlara vesile olması temennisiyle bayramınızı tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle, dostlarınızla sarılıp kucaklaşmaktansa salgın hastalık nedeniyle buruk geçen bu bayramın sağlıklı ve huzurlu geçecek bayramlara habercisi olmasını ve sağlık dolu nice bayramlar geçirmemizi rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle ebediyete göçmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizin ve teşkilatımıza büyük emeği geçmiş emeklilerimizin tüm kıymetli mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin mübarek ramazan bayramını tebrik ediyorum " dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık
24 Mayıs 2020 18:06		 'Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor'
24 Mayıs 2020 16:15
'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap
24 Mayıs 2020 15:14		 Bakan Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı
24 Mayıs 2020 14:57
Erdoğan: Salgından sonra çok daha farklı günler yaşayacağız
24 Mayıs 2020 14:25		 Bahçeli: MHP, hükümetin tekliflerine tam destek verecektir
24 Mayıs 2020 14:18
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye aleyhine konuşanlar artık konuşmuyor
24 Mayıs 2020 14:14		 Kılıçdaroğlu: Devlet 3 alanda eleman tasarrufu yapamaz
24 Mayıs 2020 13:25
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ege'de 'taciz' tepkisi
24 Mayıs 2020 12:13		 İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da asker ve polislerle bayramlaştı
24 Mayıs 2020 09:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata17:29 - Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı17:21 - Fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı17:14 - Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu17:07 - Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu17:00 - Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor16:57 - Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
16:53 - Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor16:52 - İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı16:48 - 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'16:46 - Kalitesiz kolonya cilde zarar verebilir16:35 - Emekli oldu ama eğitime ara vermedi16:28 - Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu16:26 - Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor16:15 - 'Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
banu özdemir 1
küstün mü sorusu 1
puanlama 2
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 2
hayat eve sığar uygulaması 2
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
how to get away with murder 1
sorun yoksa,sorun vardır 1
koptu geliyor 1
vis a vis 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam