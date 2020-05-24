Kalitesiz kolonya cilde zarar verebilir
|24 Mayıs 2020 16:46
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KORONAVİRÜS nedeniyle uzun zamandır hayatımızda olmasıyla kullanımı oldukça artan Ramazan Bayramı'nda da ikram edilecek kolonyanın kalitesiz olması halinde çeşitli cilt tahribatlarına yol açabileceği vurgulandı.
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, çarşı ve pazara giderek alışverişlerini yaptı. Bayramlarda misafirlerine başta tatlı olmak üzere çeşitli ikramlar sunan Türk halkının satın aldığı ürünlerin başında kolonya da geliyor. Geleneklere göre misafirlerin ellerine dökülen kolonya, güzel kokusu ve serinletmesiyle vatandaşın hoşuna gidiyor. Ancak standartların dışında üretilen bir kolonyanın cilde verebileceği zararlar dikkat çekiyor. Merdiven altı üretilen sahte kolonyada kullanılan metil alkolün kör edebileceğini hatta ölüme kadar götürebileceği belirtiliyor.
Kent Hastanesi Uzm. Dr. Dermatolog Hacer Köksal, "Halkımıza şunu öneriyoruz. Tabi ki, kolonya kullanabiliriz. Ancak standartlara uygun kolonya seçimi olmalı. Bu kimyasalları kullanırken dikkat etmeliyiz. Uzun süre elimizde kalmaması gerekiyor. Bu kimyasalları kullandıktan sonra ellerimizi yıkamamız önemli. Hem kolonya hem dezenfektan kullanımında buna dikkat etmeliyiz. Standartlara uymayan yani içeriğinde alkol oranı 80 derece üstü ya da metil alkol kullanılan kolonyalar, derinin bariyerini hem solunumsal olarak sorunlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalıyız" dedi. Ayrıca koronavis salgını da hatırlatan Uzm. Dr. Dermatolog Köksal, "Öpüşme, sarılma yerine karşıdan selamlaşmalıyız. Sosyal mesafeyi korumalıyız. Bir süreliğine bu şekilde davranmalıyız" dedi.
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