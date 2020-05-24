1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu

Rize Valisi Kemal Çeber, kente gelen çay müstahsili sayısının bugün itibarıyla 16 bin kişi olduğunu söyledi.
 24 Mayıs 2020 17:07
Yazdır
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu

Rize Valisi Kemal Çeber, kente gelen çay müstahsili sayısının bugün itibarıyla 16 bin kişi olduğunu söyledi.

Vali Çeber, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize şeridinde görevli sağlık, polis ve jandarma görevlilerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çeber, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir Ramazan Bayramı olduğunu belirterek, "Biraz hüzün biraz mecburiyet. Allah bu sefer de bizi bununla sınıyor. İnşallah en kısa zamanda özlediğimiz eski ramazanları yaşayacağız. Ben de burada arkadaşlarımın ellerini tek tek sıkmak ve sarılmak isterdim. Bizler de buna dikkat ediyoruz." dedi.

Pandemi sürecinin başından beri özel önlemler aldıklarına işaret eden Çeber, "Bayramda da önlemlerimiz devam ediyor. Sokağa çıkma yasağımız var. Herkes bu kurala uymuş." ifadesini kullandı.

Çeber, il dışından Rize'ye gelen çay üreticilerinin yaptıkları çağrılara ve kurallara büyük uyum gösterdiklerini ve dikkat ettiklerini kaydederek, bu süreci sorunsuz atlatacaklarına inandığını dile getirdi.

Bugün itibarıyla yaklaşık 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Çeber, şunları söyledi:

"110 kişilik sağlıkçı arkadaşlarımız mahalle, köy ve ev ev gezerek bunu yapıyor. Onlar bizim kahramanlarımız. Emniyet, jandarma ve muhtarlarımız da destek veriyor. Bunu da organize etmek kolay değildi. Bunu da başardık. Arkadaşlarımız evlatlarından ve sevdiklerinden ayrı. Sırf bu süreçte bizim sağlımız için görevdeler. Biraz daha sabretmemiz lazım."

Çeber, çay üreticilerin 20 Mayıs'tan itibaren Rize'ye gelmeye başladığını belirterek, "Başından beri tahminimiz 35-40 bin arasındaydı. Başvuru aslında 14 bin ama beraberindekileri de yanlarında getirdikleri için bu sayı 37 bine ulaştı. Bugün itibarıyla 16 bin kişi ilimize geldi. Bunun yaklaşık 8 bini İstanbul'dan geldi." diye konuştu.

Salgın konusunda iyi durumda olduklarını belirten Çeber, "Son bir aydır arada bir tek tük vaka çıkan günler oldu. Onun dışında genel itibarıyla her gün sıfır vakamız çıkıyor. Dün itibarıyla 116 test yapıldı. Bir vakamız çıktı. O da Rize'den değil. Kuveyt'ten ilimize gelen bir hemşehrimiz. Onu da tespit ettik. Ondan iki gün önce de bir vakamız vardı. İlimiz kaynaklı değil. İnşallah kısa zamanda bu süreci atlatırız." dedi.

Vali Çeber'e ziyarette, eşi Neslihan Ayan Çeber'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İyidere Kaymakamı Murat Akyüz ve diğer ilgililer eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor
24 Mayıs 2020 18:24		 Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı
24 Mayıs 2020 17:29
Bayramın ilk gününde İstanbul'a sessizlik hakim
24 Mayıs 2020 16:09		 700 yıllık çöpçatanlık geleneği, bu yıl yapılamadı
24 Mayıs 2020 15:34
İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar
24 Mayıs 2020 13:00		 Rize'ye gelen 4 bin 569 çay üreticisine test yapıldı
24 Mayıs 2020 12:54
Otoyolda ilginç görüntü: Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı
24 Mayıs 2020 12:43		 Bayramlarda şenlik yerine dönen evi bu sene sessiz kaldı
24 Mayıs 2020 12:31
700 yıllık gelenek, koronavirüs sebebiyle yapılamadı
24 Mayıs 2020 12:05		 Adana'ya bayram sabahı kar sürprizi
24 Mayıs 2020 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata17:29 - Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı17:21 - Fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı17:14 - Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu17:07 - Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu17:00 - Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor16:57 - Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
16:53 - Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor16:52 - İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı16:48 - 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'16:46 - Kalitesiz kolonya cilde zarar verebilir16:35 - Emekli oldu ama eğitime ara vermedi16:28 - Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu16:26 - Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor16:15 - 'Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vis a vis 1
banu özdemir 1
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 2
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 4
how to get away with murder 1
emeklilik hayalleri 3
geçmiş bayramınız kutlu olsun 2
leş bir eylem 1
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 1
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam