Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti

Şanlıurfa Harran Belediyesi ilginç bir uygulamaya imza atarak, norm kadro yönetmeliğinde ana birimlerden birisi olan Zabıta Biriminin bütün iş ve işlemlerini, fen İşleri Müdürlüğüne devretti.

Oysaki Norm kadro yönetmeliği eki cetvellerde hizmet birimleri; Yazı işleri müdürü, Mali hizmetler müdürü, Fen işleri müdürü, İmar ve şehircilik müdürü, Temizlik işleri müdürü ve Zabıta müdürü olarak gösterilmiştir.

Belediyenin neden bu türden bir uygulamaya gittiği merak ediliyor.