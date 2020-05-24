1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı

Van'ın Erciş ilçesine öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini ulaştırdı.
 24 Mayıs 2020 17:21
Yazdır
Fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı

Van'ın Erciş ilçesine öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini ulaştırdı.

İlçede görevli 9 öğretmen, öğrencilerin evde eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 400 kitap, 600 oyuncak, bayram çikolatası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan 1000 hediye paketi hazırladı.

Bayram tatilinde öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenler, hem öğrencileriyle bayramlaştı hem de hazırladıkları paketleri teslim etti.

Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, Kovid-19 nedeniyle devletin bir takım kararlar aldığını, bu kapsamda okullarda eğitime ara verildiğini anımsattı.

Bakanlığın başlattığı uzaktan eğitim uygulamasıyla öğrencilerin evlerinde derslerine devam ettiğini aktaran İşler, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak canlı sınıflar oluşturarak öğrencilerimizin evlerine konuk olduk. Onların gönüllerine dokunabilmek, bayramda coşku ve sevinçlerini artırmak adına öğretmenlerimiz bir kampanya başlattı. Bu bayramın hatıralarında kalması için hediyeler hazırladık ve evlerine giderek teslim ettik. Bayram süresince öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin, öğrencilerimizin ve camiamızın bayramını kutluyorum."

Öğretmen Cihat Albayrak ise her yıl "Kitap Bayramı" sloganıyla öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler hazırladıklarını dile getirerek, "Bu yıl biraz daha anlamlı oldu. 1000 hediye paketi hazırladık ve öğrencilerimize dağıtımını yapıyoruz. Çocuklarımız bu bayram dışarı çıkamadı ama biz 'iyi bayramlar' diyerek kapılarını çalıp onları mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Diğer öğretmenler de öğrencilerle bir araya gelerek hasret giderdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzenleme yapılmazsa 2016 ve 2017'de atanan sözleşmeli öğretmenler nakil olmayacak
21 Mayıs 2020 14:02		 Yavuz öğretmen yetim çocuklara sahip çıkıyor
19 Mayıs 2020 23:20
Öğretmen sırtında çocuğu ile halk bandosunda görev aldı
19 Mayıs 2020 18:17		 3 öğretmen her gün bedava pide dağıtıyor
18 Mayıs 2020 23:48
Kamyonetle köy köy dolaşıp öğrecilerle hasret giderdiler
15 Mayıs 2020 19:14		 Belediye'nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti
15 Mayıs 2020 18:18
BİLSEM'lere öğretmen seçiminde yeni takvim yayınlandı
15 Mayıs 2020 04:39		 Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
15 Mayıs 2020 03:23
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
15 Mayıs 2020 03:05		 'Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile destan yazıyor'
12 Mayıs 2020 21:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata17:29 - Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı17:21 - Fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı17:14 - Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu17:07 - Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu17:00 - Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor16:57 - Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
16:53 - Trump'ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor16:52 - İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı16:48 - 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'16:46 - Kalitesiz kolonya cilde zarar verebilir16:35 - Emekli oldu ama eğitime ara vermedi16:28 - Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu16:26 - Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor16:15 - 'Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boynu bükük 1
sorun yoksa,sorun vardır 1
how to get away with murder 1
hayat eve sığar uygulaması 2
market ve pazarların tıklım tıklım olması 6
kabir ziyaretleri 3
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
Boş boş oturmak 2
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 2
bayram şekeri 5
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam