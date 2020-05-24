Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı
|24 Mayıs 2020 17:29
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, 33 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu yönünde bir internet sitesinde çıkan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Oltu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 23 Mayıs 2020'de bir internet sitesinde yer alan haberde, jandarmanın sorumluluk alanındaki İğdeli Mahallesi'nde yaşlı bir kişi ile teması olan 33 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğunun öne sürüldüğü belirtildi.
Bu ifadelerin doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu haberde yer alan vakaların aslı, İğdeli'de temas sonucu 2 kişinin koronavirüsü testinin pozitif sonuç vermesidir. Mahalle halkı, testleri negatif çıkmasına rağmen mevcut vakalarla temaslı oldukları gerekçesiyle 18 Mayıs 2020 tarih ve 18 sayılı İlçe Hıfzıssıhha kararıyla tedbir amaçlı olarak karantinaya alınmışlardır. Halihazırda İğdeli Mahallesi'nin nüfusu 35 kişi olup hastalığın 33 kişide tespit edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."
Açıklamada, haberin maksatlı yapıldığı belirtildi.
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