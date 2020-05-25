1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı

Pamukkale Üniversitesi yayımladığı sözleşmeli sağlık personeli alım ilanıyla diğer üniversitelere örnek oldu.
 25 Mayıs 2020 00:02
Yazdır
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı

Cumhurbaşkanlığı, 20 Nisan'da aldığı kararla, üniversitelere 8.635 sözleşmeli personel pozisyonu tahsis etti.

Üniversiteler de yavaş yavaş ilanları yayınlamaya başladı. Ancak, bir çok kez çağrı yapılmasına rağmen, YÖK kendine iş edinmediği için, ilanlarda tecrübe veya çok sayıda sertifika şartı yer aldı.

Bu şartlardan dolayı, bazı ilanlarda hak etmemesine rağmen çok düşük KPSS puanına sahip adaylar kazandırıldı. Kötü örnek bir uygulama için tıklayınız.

İşte böyle bir süreçte, Pamukkale Üniversitesi örnek bir sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Bu örnek ilanda şart olarak sadece ilgili bölüm mezunu olma şartı yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi örnek ilandan dolayı tebrik ediyoruz.

İŞTE YAYIMLANAN ÖRNEK İLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama
24 Mayıs 2020 18:44		 Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!
24 Mayıs 2020 15:47
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
24 Mayıs 2020 14:36		 Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
23 Mayıs 2020 10:36
TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
22 Mayıs 2020 02:19		 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
21 Mayıs 2020 10:06
Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
20 Mayıs 2020 14:10		 Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak
20 Mayıs 2020 13:37
ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak
19 Mayıs 2020 14:30		 OGM yeniden yaş sınır koydu
16 Mayıs 2020 20:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konu00:05 - 25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti00:02 - Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı00:00 - Faizsiz peşinatsız kredisiz ev sahibi olmanın en kolay yolu23:24 - Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı23:22 - Erdoğan'dan diploması trafiği23:00 - Camilerden korsan müzik yayınına 30 kişilik özel ekip22:55 - Emniyet Genel Müdürü, saldırıya uğrayan polisi ziyaret etti22:31 - Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi
22:27 - Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı22:10 - 'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'22:01 - 19 yaşındaki Berke'den acı haber!21:54 - Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?21:50 - 'Akıncı' belgeseli izleyiciyle buluştu21:38 - Başkent'te polis uygulama noktasına araç daldı: 5 polis yaralı21:37 - 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 506 lira ceza21:33 - Camisiz minare ilçenin sembolü oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti
Faizsiz peşinatsız kredisiz ev sahibi olmanın en kolay yolu
25 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nerde o eski bayramlar 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
doğa yürüyüşü 2
kabir ziyaretleri 3
defne sakura 3
puanlama 3
koronanın bize öğrettikleri 2
bayram şekeri 5
how to get away with murder 1
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam