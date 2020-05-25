Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı

Cumhurbaşkanlığı, 20 Nisan'da aldığı kararla, üniversitelere 8.635 sözleşmeli personel pozisyonu tahsis etti.

Üniversiteler de yavaş yavaş ilanları yayınlamaya başladı. Ancak, bir çok kez çağrı yapılmasına rağmen, YÖK kendine iş edinmediği için, ilanlarda tecrübe veya çok sayıda sertifika şartı yer aldı.

Bu şartlardan dolayı, bazı ilanlarda hak etmemesine rağmen çok düşük KPSS puanına sahip adaylar kazandırıldı. Kötü örnek bir uygulama için tıklayınız.

İşte böyle bir süreçte, Pamukkale Üniversitesi örnek bir sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Bu örnek ilanda şart olarak sadece ilgili bölüm mezunu olma şartı yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi örnek ilandan dolayı tebrik ediyoruz.

İŞTE YAYIMLANAN ÖRNEK İLAN