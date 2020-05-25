Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
|25 Mayıs 2020 00:02
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı, 20 Nisan'da aldığı kararla, üniversitelere 8.635 sözleşmeli personel pozisyonu tahsis etti.
Üniversiteler de yavaş yavaş ilanları yayınlamaya başladı. Ancak, bir çok kez çağrı yapılmasına rağmen, YÖK kendine iş edinmediği için, ilanlarda tecrübe veya çok sayıda sertifika şartı yer aldı.
Bu şartlardan dolayı, bazı ilanlarda hak etmemesine rağmen çok düşük KPSS puanına sahip adaylar kazandırıldı. Kötü örnek bir uygulama için tıklayınız.
İşte böyle bir süreçte, Pamukkale Üniversitesi örnek bir sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Bu örnek ilanda şart olarak sadece ilgili bölüm mezunu olma şartı yer aldı.
Pamukkale Üniversitesi örnek ilandan dolayı tebrik ediyoruz.
İŞTE YAYIMLANAN ÖRNEK İLAN
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama
24 Mayıs 2020 18:44
|Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!
24 Mayıs 2020 15:47
|Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
24 Mayıs 2020 14:36
|Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
23 Mayıs 2020 10:36
|TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
22 Mayıs 2020 02:19
|399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
21 Mayıs 2020 10:06
|Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
20 Mayıs 2020 14:10
|Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak
20 Mayıs 2020 13:37
|ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak
19 Mayıs 2020 14:30
|OGM yeniden yaş sınır koydu
16 Mayıs 2020 20:52