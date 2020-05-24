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Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık

Samsun Valisi Osman Kaymak, ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlanmadığını ancak azaldığını söyledi.
 24 Mayıs 2020 18:06
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Samsun Valisi: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık

Samsun Valisi Osman Kaymak, ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlanmadığını ancak azaldığını söyledi.

Vali Kaymak, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu vurgulayan Kaymak, "Bayramda onları yalnız bırakmak istemedik." dedi.

Kaymak, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günlerden geçtiğine işaret ederek, "Samsunlular bu süreçte bizlere çok yardımcı oldular. Kurallara dikkatli şekilde uyarak bu süreci Samsun'da yenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Salgın vakalarının Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da sıfırlanmadığına dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"Samsun'da 15 gün öncesine göre vaka sayısı azaldı. Yani 15 gün önce günde 40 veya 50 civarında vaka görülürken şu an 5 ila 10 arasında görülüyor. Bazen 3 vakaya kadar düşüyor. Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık. İstanbul'dan seyahat izni ile gelen vatandaşlarımız oluyor. Maalesef dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var. İnşallah kurallara uymakla biz bunu atlatacağız."
Anadolu Ajansı
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