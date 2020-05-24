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9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor

Konya'nın Akören ilçesinde 4 yıl önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'in aradan geçen süreye rağmen izine rastlanmadı. Bugüne kadar 9 bayramı evlat hasretiyle geçiren Ümmü Şahin, "Dokuz bayramdır Yasin yok. Her bayram yaklaştığında insafa gelirler de Yasinimi bırakırlar diye bekliyorum. Dört çocuğum yanımda, Yasinim eksik. Kucağıma oturtup da kokusunu içime çekmeyi çok özledim. Bana 'anne' diye seslenmesini çok özledim" dedi.
 24 Mayıs 2020 18:19
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9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor

Akören ilçesine bağlı daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 6 yaşındaki oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı. Ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi.

Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen Yasin'in izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'üncü gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.

'KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEYİ ÇOK ÖZLEDİM'

Ümmü Şahin, Yasinsiz 9 bayram geçirdiklerini, ona çok benzediği için 5 yaşındaki oğlu Yusuf'a sarılarak hasret giderdiklerini söyledi. Anne Şahin, "Dokuz bayramdır Yasin yok. En kötüsü her bayram yaklaştığında insafa gelirler de Yasinimi bırakırlar mı diye bekliyorum. Dört çocuğum yanımda, Yasin'im eksik. Eksikliğinin dolmasını istiyorum. Görenlerden, duyanlardan Allah rızası için kendi evlatlarının yerine koysunlar bize yardım etsinler. Yalvarıyorum. Her zaman içimde bir umut var. İçimdeki umut bitmez. Bu hayvan değil ki arkasını bırakasın. Benim canımdan bir can. Halen daha bekliyorum'' dedi.

'UMUDUMU HİÇ YİTİRMEYECEĞİM'

Umudunu hiç kaybetmeyeceğini belirten Ümmü Şahin, ''Umudumu hiç yitirmeyeceğim. Can bedenden çıkıncaya kadar oğlumu bekleyeceğim. Oğlumu aramayı da sürdüreceğim. Kim ne söylerse söylesin, o benim canımdan bir can. 4 çocuğum yanımda, 5 yaşındaki Yusuf, Yasinime çok benziyor. En çok bu oğlumla vakit geçirip, buna sarılıyoruz. Yasininim eksikliğini doldurmaz ama Yusuf ile vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ne yapsak olmuyor. Yasin'in tekrar aranmasını istiyorum. Arama faaliyetleri yeniden yapılsın. Bayramlar benim için çok kötü geçiyor. Kardeşleri ağlıyor. Yasin de yanımızda olsaydı onu da şeker toplamaya getirirdik diyorlar. Her gün Yasin'in ya fotoğrafları ya da kıyafetleri ellerinde oluyor. Bir anne olarak kucağıma oturtup da kokusunu içime çekmeyi çok özledim. Bana anne diye seslenmesini çok özledim" diye konuştu.
DHA
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