Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
|24 Mayıs 2020 18:40
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Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde etkisini artıran kar ve tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı.
Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.
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