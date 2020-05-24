1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisi görünce otomobille kaçan 2 şahıs esrar ile yakalandı, ehliyetsiz araç kullanma ve yasaklara uymamaktan 13 bin 800 TL para cezası kesildi, uyuşturucudan adli işlem yapıldı.
 24 Mayıs 2020 18:44
Yazdır
Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisi görünce otomobille kaçan 2 şahıs esrar ile yakalandı, ehliyetsiz araç kullanma ve yasaklara uymamaktan 13 bin 800 TL para cezası kesildi, uyuşturucudan adli işlem yapıldı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Mollabahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da süren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüpheli bir aracı kentin belirli noktalarında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler fark etti. Polis ekipleri, otomobille giden 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Şahıslar araçla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibi sonucu araç Yaşar Doğu Caddesi'nde durdurularak 2 şahıs da gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.A. ve S.S.'nin üst aramasında bir miktar toz, kubar esrar ile uyuşturucu özelliği bulunan bir hap ele geçirildi.

Öte yandan şahıslardan sürücü Y.A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 500 TL para cezası kesildi. Diğer şahsa da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi. Toplamda 13 bin 800 TL para cezası kesilen 2 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karga yavrusunu kurtarmak istedi, canını zor kurtardı
24 Mayıs 2020 19:25		 Yoğun bakımda 35 gün süren koronavirüs savaşını kazandı
24 Mayıs 2020 19:02
9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor
24 Mayıs 2020 18:19		 Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
24 Mayıs 2020 16:57
'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
24 Mayıs 2020 16:48		 Emekli oldu ama eğitime ara vermedi
24 Mayıs 2020 16:35
Canlı yayında röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı
24 Mayıs 2020 16:13		 Türkiye radyolarından koronavirüs bağışı için ortak yayın
24 Mayıs 2020 16:06
İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı
24 Mayıs 2020 15:41		 Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu
24 Mayıs 2020 15:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı19:47 - İnfaz Koruma memurların örnek yardımlaşma19:25 - Karga yavrusunu kurtarmak istedi, canını zor kurtardı19:18 - Sokakta müzik yayını yapan grup polisle tartıştı: 1 polis yaralı19:14 - Operasyonu emniyet müdürü yönetti, 3 zanlı yakalandı19:09 - Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı19:03 - Kalfalık ve Ustalık sınavları ertelendi19:02 - Yoğun bakımda 35 gün süren koronavirüs savaşını kazandı18:59 - Kalp hastaları için sütlü tatlılar daha 'masum'18:48 - Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
18:45 - Yaşlı kadını 'kadın savcı' yalanıyla dolandılar yakalandı18:44 - Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti18:44 - Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama18:40 - Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Vali açıkladı: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
a101 1
kabir ziyaretleri 3
maydanoz 2,5 tl 3
soğuk 1
defne sakura 2
Boş boş oturmak 3
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
küstün mü sorusu 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam