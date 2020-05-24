1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlı kadını 'kadın savcı' yalanıyla dolandılar yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcunun öldürülüp, dükkanındaki altınları çalındı. Olay yerinde kimliğin bulundu" yalanıyla giren kadın, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kadın ve suç ortağı 5 kişi, JASAT ekibi tarafından 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
 24 Mayıs 2020 18:45
Yazdır
Yaşlı kadını 'kadın savcı' yalanıyla dolandılar yakalandı

Dolandırıcılık olayı, geçen cuma günü gece yarısı Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Mukaddes A.'yı cep telefonundan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, "Denizli'de bir kuyumcu öldürüldü. Altınları da çalındı. Olay yerinde sizin kimliğiniz bulundu. Çalınan altınların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Bayan savcımız evinize gelerek arama yapacak. Evinizdeki tüm altınlar, çalınan altınlarla karşılaştırılacağı için kadın savcımıza teslim edin" dedi. Paniğe kapılan Mukaddes A., bir süre sonra gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kadını içeri alıp, 250 bin lira değerindeki altınları teslim etti. Bir süre sonra da dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.

JASAT DOLANDIRICILARIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, dolandırıcıların geldiği otomobilin plakasını tespit etti. Kısa sürede de kimliklerini belirledi.

SOKAĞA ÇIKMA KISTLAMASINDA YAKALANDILAR

Sahte kadın savcı ile biri kadın 5 suç ortağına yönelik dün Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan şüpheliler Özen E. (30) ve kardeşi Dilan Ç. (19) Antalya'da, Hasan Y. (19), Selim S. (32), Fikri A. (23) ve Mehmet D. (23) ise Bursa'nın Kestel ilçesinde jandarma ile polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınıp Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokakta müzik yayını yapan grup polisle tartıştı: 1 polis yaralı
24 Mayıs 2020 19:18		 Operasyonu emniyet müdürü yönetti, 3 zanlı yakalandı
24 Mayıs 2020 19:14
Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu
24 Mayıs 2020 17:14		 Devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralı
24 Mayıs 2020 15:40
5 kilometre kaçtı, 2 polis aracına çarpınca yakalandı
24 Mayıs 2020 15:37		 Polis gelince 'gazeteciyim' dedi ama cezadan kurtulamadı
24 Mayıs 2020 14:45
Polisin başına kürekle vuran şahıs gözaltına alındı
24 Mayıs 2020 14:41		 Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
24 Mayıs 2020 14:21
Uzun namlulu silahlarla hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
24 Mayıs 2020 12:47		 Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı
24 Mayıs 2020 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı19:47 - İnfaz Koruma memurların örnek yardımlaşma19:25 - Karga yavrusunu kurtarmak istedi, canını zor kurtardı19:18 - Sokakta müzik yayını yapan grup polisle tartıştı: 1 polis yaralı19:14 - Operasyonu emniyet müdürü yönetti, 3 zanlı yakalandı19:09 - Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı19:03 - Kalfalık ve Ustalık sınavları ertelendi19:02 - Yoğun bakımda 35 gün süren koronavirüs savaşını kazandı18:59 - Kalp hastaları için sütlü tatlılar daha 'masum'18:48 - Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
18:45 - Yaşlı kadını 'kadın savcı' yalanıyla dolandılar yakalandı18:44 - Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti18:44 - Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama18:40 - Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Vali açıkladı: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronanın bize öğrettikleri 1
Boş boş oturmak 3
küstün mü sorusu 1
defne sakura 2
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 5
kabir ziyaretleri 3
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
hüzünlü değilim mizacım böyle 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam