1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalp hastaları için sütlü tatlılar daha 'masum'

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özdemir, "Şerbetli tatlıların hamurunda tuz bulunduğu için kalp ve hipertansiyon hastalarına sütlü tatlı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.
 24 Mayıs 2020 18:59
Yazdır
Kalp hastaları için sütlü tatlılar daha 'masum'

Salgın dolayısıyla bu yıl kalabalıkların hoş sohbetine şahitlik edemeyen bayram sofraları, geleneklerin sürdürülmesi ve bayram sevincinin yaşatılması için yine özenle hazırlanan çeşit çeşit yemek ve tatlılar ile donatıldı.

Bayramda daha da renklenen sofralar her ne kadar göze ve mideye hitap etse de karbonhidrat, yağ ve şekerden zengin içerikleriyle kalp damar ve hipertansiyon hastaları için tehlike oluşturuyor.

Ramazanda sıhhat bulan vücudun bayram ve sonrasında ağır yiyeceklerle imtihan edilmemesini öneren uzmanlar, kalp yetmezliği, kalp kapak yetmezliği, koroner arter hastalığı gibi kalp rahatsızlıkları bulunan ve hipertansiyon hastası olan vatandaşları tuz ve yağ oranı yüksek yiyecekler ile şerbetli tatlılardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Hafif yiyecekler tercih edin

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, AA muhabirine, ramazanda hekiminin onayıyla oruç tutan kalp damar ve hipertansiyon hastalarının ramazan sonrası dönemde de öğünlerini hafif hale getirmeleri gerektiğini belirtti.

Bayramda güne hafif bir kahvaltı ile başlanıp devamında hafif bir akşam yemeği planlanabileceğini anlatan Özdemir, eğer diyabet ve tiroid gibi metabolik sorunlar da yoksa yemek vakitlerinin iki öğün şeklinde düzenlenmesinin az yemek yeme alışkanlığını kazanmada faydalı olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Özdemir, geleneksel Türk mutfağının en özel yemeklerinin hazırlandığı bayram günlerinde yağ, tuz ve şeker oranı gözetmeden beslenildiğine işaret ederek, tuz tüketimini asgari düzeyde tutması gereken hipertansiyon hastalarını ise bu süreçte alacakları tuz oranına ekstra özen göstermeleri konusunda uyardı.

Hipertansiyon hastalarının tuzsuz olmak kaydıyla tüm besinleri az miktarda tüketebileceklerini söyleyen Özdemir, "Zeytin ve peynir gibi tuz oranı yüksek besinleri bir gece suda bekletip tuzunu aldıktan sonra yemeli, şalgam ve turşu gibi besinlerden ise uzak durmalılar. Vücuttaki sıvı dengelerini sağlamak için bol sıvı tüketmeleri de mühim. İlaçlarını ise reçete edildiği şekilde kullanmayı sürdürmeli ve doktorları önermedikçe ilaç düzenlerini değiştirmemeleri gerekiyor." dedi.

"Koroner arter hastaları yağ konusunda hassas davranmalı"

Ramazan Özdemir, bayramda et tüketiminde de artış yaşanabildiğine değinerek, etin yağlı ve tuzlu olmasının kronik kalp hastaları açısından oluşturacağı riske dikkati çekti.

Kronik kalp hastalarının yemeklerin yanında önemli bir probiyotik olan yoğurt tüketmelerini öneren Özdemir, bu hastalarda hangi gıda tüketilirse tüketilsin yağ ve tuz miktarının minimum düzeyde tutulmasının en mühim detay olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Özdemir, kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalığı olan kişilerin tuzsuz beslenmesi ve bol sıvı tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Vücuda giren tuz oranı arttıkça kalp ve kalp kapak yetmezliği de artar, hastanın yaşamını tehdit edecek boyuta ulaşır. Koroner arter hastaları da tuz tüketimine dikkat etmeli, yağ konusunda ekstra hassas davranmalı, yemek porsiyonlarını da küçük tutmalıdır." dedi.

"Şerbetli tatlılardaki tereyağ ve margarine maruz kalmayın"

Şerbetli tatlıların hamurunda tuz bulunduğu için kalp ve hipertansiyon hastalarına sütlü tatlı tercih etmelerini tavsiye eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Tatlılarda iç malzeme olarak kullanılan fındık ve fıstık gibi ürünler de tuz içeriyor. Bu nedenle, hipertansiyon hastaları, porsiyon miktarına dikkat etmeksizin şerbetli tatlı tüketmemelidir. Ufak bir porsiyon tüketmeleri uygun olacaktır. Öte yandan, şerbetli tatlılardaki tuz oranı nedeniyle vücut su tutar. Bu durum kalp yetmezliği hastalarında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Koroner arter hastaları da şerbetli tatlılarda kullanılan tereyağ ve margarine maruz kalmamalıdır. Yağ oranı yüksek bu besin maddesi koroner arter hastalarının yaşamını tehdit edebilir. Dolayısıyla 'Sütlü tatlı mı şerbetli tatlı mı?' denildiğinde sütlü tatlılar çok daha masum. Tuz içermediği ve yağ oranı minimum düzeyde olduğu için sütlü tatlıların tercih edilmesini öneriyoruz. Bunlar arasından sütlaç ve muhallebi iyi birer seçim olabilir."

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayramın diğerleri gibi geçmeyeceğini anımsatarak, herkesin kendi mutfağında pişen yemekleri tüketeceğini, bu nedenle hazırlarken yağ ve tuz oranlarını az seviyede tutmaları ve tatlı tercihini de sütlü olanlardan yana kullanmaları halinde herhangi bir sağlık sorunu riskiyle karşılaşmayacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayramda aşırı tüketim sağlıktan ediyor
23 Mayıs 2020 20:00		 Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
23 Mayıs 2020 16:46
Kovid-19 salgını insanları sağlıklı beslenmeye yöneltti
13 Mayıs 2020 20:44		 İftardan yaklaşık 4 saat sonrası yatış saati olarak belirlenmeli
07 Mayıs 2020 23:23
Biyokimya Uzmanı: Acı biber koronavirüsle mücadelede etkili
07 Mayıs 2020 21:06		 'Sahur ve iftarda probiyotik gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin'
03 Mayıs 2020 17:56
'Organik pazardaki ürünler dahi organik olmayabilir'
02 Mayıs 2020 15:55		 Yetersiz beslenme enfeksiyon riskini artırıyor!
30 Nisan 2020 21:18
'Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin'
30 Nisan 2020 19:39		 Yüksek tansiyon hastalarına 'sahur' uyarısı
29 Nisan 2020 21:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı19:47 - İnfaz Koruma memurların örnek yardımlaşma19:25 - Karga yavrusunu kurtarmak istedi, canını zor kurtardı19:18 - Sokakta müzik yayını yapan grup polisle tartıştı: 1 polis yaralı19:14 - Operasyonu emniyet müdürü yönetti, 3 zanlı yakalandı19:09 - Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı19:03 - Kalfalık ve Ustalık sınavları ertelendi19:02 - Yoğun bakımda 35 gün süren koronavirüs savaşını kazandı18:59 - Kalp hastaları için sütlü tatlılar daha 'masum'18:48 - Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
18:45 - Yaşlı kadını 'kadın savcı' yalanıyla dolandılar yakalandı18:44 - Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti18:44 - Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama18:40 - Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor18:24 - 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor18:19 - 9 bayramdır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor18:06 - Vali açıkladı: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık17:46 - Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Polisler, bu bayramda da çalışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
kabir ziyaretleri 3
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 1
bayram şekeri 5
koronanın bize öğrettikleri 1
Boş boş oturmak 3
boynu bükük 1
puanlama 2
hayat eve sığar uygulaması 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam