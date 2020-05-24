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Kalfalık ve Ustalık sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl 20 bin kişinin katıldığı Haziran dönemi kalfalık ve ustalık sınavını Ağustos ayına erteledi
 24 Mayıs 2020 19:03
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Kalfalık ve Ustalık sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Haziran dönemine ertelenen Kalfalık/Ustalık sınavlarının 2020 Ağustos dönemine ertelenmesine karara verdi.

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