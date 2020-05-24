Kalfalık ve Ustalık sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl 20 bin kişinin katıldığı Haziran dönemi kalfalık ve ustalık sınavını Ağustos ayına erteledi
|24 Mayıs 2020 19:03
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