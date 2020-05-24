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Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı

Eğitim Bir-Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, okul içerisinde olduğu halde maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından kötü muameleye maruz kalan öğretmene yapılanları kınadı.
 24 Mayıs 2020 19:09
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Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 yıldır öğretmenlik yapan R.E., sahibi olduğu özel okulun bahçesinde çalışırken polis tarafından maske takmadığı gerekçesiyle kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilmişti.

Maske takmadığı gerekçesiyle para kesilen öğretmen R.E., kendisi hakkında işlem yapan polisin resmini çektiği sırada polisin fiziki müdahalesine uğramış, elindeki cep telefonu yere düşerek kırılmıştı.

Kendisine yapılan kötü muamele ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran R.E, olaya ilişkin görüntüleri savcılığa sunmuştu.

Polis ile öğretmen arasında 'maske' tartışması

Konu ile ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, meslektaşlarına yapılan kötü muameleye kınadı.

Aslanparçası, "Kendisine ait özel okulun bahçesinde olduğu bir sırada yoldan geçmekte olan polis arabasından inerek durumdan vazife çıkaran bir polis memuru tarafından maske takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen, kamera kayıtlarında görüldüğü üzere fiziki temasa kadar varan şiddete ve hakarete maruz kalmıştır. Öğretmenimize yapılan ve pandemi sürecinde sağlık ve eğitim çalışanları ile birlikte sahada olağanüstü çalışmalara imza atan emniyet mensuplarının toplum nezdinde itibarını zedeleyen ve güzel çalışmalara gölge düşüren polis memuru şiddetini asla kabul etmediğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz. Yasal mercilerce olayın objektif olarak soruşturulması ve görevini kötüye kullanan ilgili polis memuruna gerekli cezanın verilmesi ile ilgili olarak öğretmenimizin yanında olduğumuzu ve arkadaşımıza her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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