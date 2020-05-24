Sokakta müzik yayını yapan grup polisle tartıştı: 1 polis yaralı
|24 Mayıs 2020 19:18
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinin önüne müzik sistemi kurup, alkol alan grup, kendilerini polisle tartıştı. Yaşanan arbedede 1 polis memuru başına aldığı darbeyle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kaplan Sokak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen müzik yayını yapılarak çevreye rahatsızlık verildiği ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye giden polis ekipleri, müzik yayınının kesilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Evlerinin önüne kurdukları sistemle müzik yayını yaparak alkol alan grup, polisin uyarısını dikkate alamayınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede polis biber gazı kullanırken, başına darbe alan polis memuru A.Ş., yaralandı. Olay üzerine bölgeye takviye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, arbedeyi önleyerek, memura karşı koyan ve müzik yayını yaptığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.
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