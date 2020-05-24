Karga yavrusunu kurtarmak istedi, canını zor kurtardı
|24 Mayıs 2020 19:25
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Mehmet Teke (66) kulübenin çatısında sıkışan yavru kargayı kurtarırken, anne karganın saldırısı sonucu başından hafif yaralandı.
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayramın ilk günü 14.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde oturan Mehmet Teke, izin saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkta yürüyüş yaptı. Bu sırada parktaki kulübenin çatısına yavru karganın sıkıştığını gören Teke, yardım etmek istedi. Teke, yavru kargayı sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra anne karganın saldırısına uğradı.
Teke, başından hafif yaralandı. Yavru karganın çatıdaki yağmur oluklarına sıkıştığını belirten Mehmet Teke, "Normalde kargalardan huylanırım; ama yavru olduğu için kıyamadım, kurtardım. Ama sonrasında anne, babası kafama saldırdı" dedi. Teke, Taşköprü Devlet Hastanesine giderek pansuman yaptırdı.
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