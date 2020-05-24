Vatandaşın kömbe ikramı çağrısına polis kayıtsız kalmadı
|24 Mayıs 2020 21:07
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Osmaniye'de, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden "polislere kömbe ikram etmek istiyorum" çağrısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın evine giderek ikram edilen kömbeyi yedi ve vatandaşa teşekkür etti.
Karaçay Mahallesi'nde oturan bir vatandaş, sosyal medya üzerinden "Karaçay Mahallesi tarafına gelirseniz Karaçay Sağlık Ocağı'nın araya girer misiniz? Size kömbe vereceğiz polis ağabeyler. Vallahi hazırladık, şeker de koyduk ne olur gelin?" paylaşımı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çağrıyı yapan vatandaşın evine gitti.
Eve giden Yunus timlerine kömbe ve meyve suyu ikram eden vatandaş, geldikleri için ekiplere teşekkür etti. İkram edilen kömbeyi yiyen polis ekipleri ise vatandaşa teşekkür ederek evden ayrıldı.
Vatandaş daha sonra yine sosyal medya üzerinden "Kırmayıp geldiğiniz için teşekkürler. Siz çok güzel bir detaysınız." paylaşımında bulundu.
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