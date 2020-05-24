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AVM ve kuaförlere ilgi düşük kaldı

Türkiye'de normalleşme adımları çerçevesinde AVM ve kuaförler açıldı. Ancak eski doluluk olmadı. yapılan bir araştırmaya göre vatandaşlar, AVM ve kuaförlere gitmek için aceleci davranmayacak.
 24 Mayıs 2020 21:10
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AVM ve kuaförlere ilgi düşük kaldı

Korona virüs salgınıyla mücadelede Türkiye'de de artık normalleşme adımları atıldı. Bunlardan biri de AVM ve kuaförler için geçerli. Halk ise bir süre daha tedbirli davranmaya kararlı.

Araştırmalara göre, iki aylık sürenin ardından AVM'lere gitme oranı sadece yüzde 3 seviyelerinde.

Kuaförlere gidenlerin oranıysa yüzde 11 olarak belirlendi.

Özellikle Alışveriş merkezleri için normalleşme biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.
İhlas Haber Ajansı
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