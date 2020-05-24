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Vali uyardı: Ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin

Vali Çetin Oktay Kaldırım: Bu bayramda ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin, bayramlaşmayı uzaktan yapın, kul hakkına girmeyin.
 24 Mayıs 2020 21:10
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Vali uyardı: Ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin

Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde 20 gündür Vak'a görülmeyen Elazığ'da il dışından gelen bazı kişilerin korona virüs testi pozitif çıkmasıyla karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Dün, 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Adana ve İstanbul'dan bayram öncesi gelen 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmasıyla 2 apartman karantinaya alınmıştı. Bugün ise yine bayram öncesi il dışından gelen 2 farklı kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine tedavi altına alınan 2 kişinin kaldığı merkeze bağlı Fevzi Çakmak ile Olgunlar Mahallelerinde bulunan 2 apartman daha valilik talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

"Vakaların yüzde 90'ı il dışından"

Dün yeni vakalar görüldüğü ve il dışından gelen herkesin 14 gün karantinada kalacağını açıklayan Vali Çetin Oktay Kaldırım bugün tekrar uyardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Kaldırım, "İlimizde görülen vakalardan yüzde 90'ı hastalığı il dışından gelen akrabası ya da arkadaşından kaptı. Hiçbiri hasta olacağını ya da virüsü bulaştıracağını düşünmüyordu. Lütfen bu bayramda ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin, bayramlaşmayı uzaktan yapın.Kul hakkına girmeyin" diyerek uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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