1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu

İnsanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını nedeniyle 'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu. Salgın sebebiyle aile ziyaretlerinin gerçekleştirilemediği bayram gününün ilk saatlerinde vatandaşlar çözümü görüntülü bayramlaşmada buldu.
 24 Mayıs 2020 21:21
Yazdır
Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu

İnsanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını nedeniyle 'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu. Salgın sebebiyle aile ziyaretlerinin gerçekleştirilemediği bayram gününün ilk saatlerinde vatandaşlar çözümü görüntülü bayramlaşmada buldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar ve bazı kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Salgın sürecinde Ramazan ayını geride bırakan vatandaşlar bu Ramazan Bayramı'na ise eski alışkanlıklarından uzak girdi. İnsanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını sebebiyle 'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu.

Virüs, bu bayram çoğu alışkanlığı tersine çevirdi

Çoğu vatandaşın memleketine giderek aile büyükleri ile birlikte kutladıkları bayram bu yıl salgın dolayısıyla çoğu alışkanlık tam tersine döndü. Aile büyüklerinin ellerinin öpülemediği, birlikteliklerin yarım kaldığı ve sabahın erken saatlerinden itibaren şeker toplamak üzere dışarıya çıkan çocukların olmadığı bayramın ilk saatlerinde Bursa'da yaşayan Mahide Kaya, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki annesinin bayramını kutlamak için telefona sarıldı. Kaya, geçtiğimiz diğer bayramlarda annesinin evine gelip, elini öperek kutladığı bayramı bu sene ise telefondan görüntülü konuşarak kutladı.

Görüntülü bayramlaşarak özlem giderdiler

Görüntülü olarak bayramı kutlanan ve salgın sebebiyle uzun bir süredir kimse ile görüşmeyen Hatice Özgüler ise, görüntülü konuşma esnasında duygu dolu anlar yaşadı. Daha önceki bayramlarda evinin adeta şenlik yeri olduğunu belirten Özgüler, bu bayramda odalarının sessiz kalmasının burukluğunu yaşadığını ifade ederek, çoğu şeyin yarım kaldığını söyledi. Salgının biran önce bitmesinin temenni eden Özgüler, özlemlerini telefon üzerinden görüntülü konuşma yaparak giderdiklerini de sözlerine ekledi.

"Eski bayramlar yok, şimdi bu bayram her yerimiz yarım"

Eski bayramlarda çocuklarının ve torunlarının aynı evde toplandığını gece geç saatlere kadar oturup sohbet ve çay içtiklerini vurgulayan Hatice Özgüler, "Eski bayramlar yok. Şimdi bu bayram her yerimiz yarım. Hastalık dolayısıyla yakınlarımız ile görüşemiyoruz ama inşallah hastalık geçtikten sonra görüşürüz. Eskiden çoluk çocuk geliyordu, toplaşıyorduk, güle oynaya geçiyordu bayramımız. Eskiden şeker, tatlı, ev temizliği, yemekler yapıyorduk ama bu bayram hastalık dolayısıyla bunların hiçbirini yapamıyoruz. Ama inşallah bayramdan sonra hastalıkta geçince hepsini tekrar toplarız. Torun ve çocuklarımın hepsini özledim" dedi.

"Özlemimizi telefon üzerinden görüntülü konuşmayla gideriyoruz"

Bayramlarda evinin kalabalık olmasına alıştığını sözlerine ekleyen Özgüler, "Şimdi özlemimizi telefon üzerinden görüntülü konuşma yaparak gideriyoruz. Bursa'dan ortanca kızım aradı onunla görüştük, konuştuk ve bayramımı kutladı. Her bayram evim kalabalık oluyordu, şen oluyordu evimiz. Torunlarım geliyordu odaları dolduruyorlardı. Oturup yemeğimizi yiyor, konuşuyor ve daha sonrasında çay, kahvemizi içiyorduk ama şimdi bu bayram buruk ve odalarım sessiz oldu. Kimse gelemiyor ama telefonla görüşerek bayramlaşıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'
24 Mayıs 2020 22:10		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir
24 Mayıs 2020 21:20
Vali uyardı: Ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin
24 Mayıs 2020 21:10		 İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı
24 Mayıs 2020 20:08
Vali açıkladı: Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık
24 Mayıs 2020 18:06		 İstanbul valisi, telsizden polislerin bayramını kutladı
24 Mayıs 2020 16:52
'Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor'
24 Mayıs 2020 16:15		 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap
24 Mayıs 2020 15:14
Bakan Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı
24 Mayıs 2020 14:57		 Erdoğan: Salgından sonra çok daha farklı günler yaşayacağız
24 Mayıs 2020 14:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi22:27 - Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı22:10 - 'Kamu yonetiminde etik degerler konusunda hassas olunmalı'22:01 - 19 yaşındaki Berke'den acı haber!21:54 - Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?21:50 - 'Akıncı' belgeseli izleyiciyle buluştu21:38 - Başkent'te polis uygulama noktasına araç daldı: 5 polis yaralı21:37 - 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 506 lira ceza21:33 - Camisiz minare ilçenin sembolü oldu21:29 - Alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı
21:28 - Koronavirüse yakalanan aile Türkiye'ye getirildi21:25 - Bayburt'un asırlık lezzeti 'tatlı çorba' bayram sofralarını süslüyor21:21 - Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu21:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir21:12 - Keban HES'te yüzde 100 yerli jeneratör kullanımı başladı21:10 - AVM ve kuaförlere ilgi düşük kaldı21:10 - Vali uyardı: Ziyarete gitmeyin, misafir kabul etmeyin21:07 - Vatandaşın kömbe ikramı çağrısına polis kayıtsız kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bir kamu kurumu, esnek çalışmayı sonlandırıyor
3 büyükşehir ne zaman normalleşecek?
Bu ilde 35 gün sonra yeni vaka görüldü
Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
Meteoroloji'den 6 ile uyarı: Kar yağacak
Polisin başına kürekle vuran şahıs gözaltına alındı
Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü
Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 2
Boş boş oturmak 3
koronanın bize öğrettikleri 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 2
nerde o eski bayramlar 1
doğa yürüyüşü 2
baklava 1
ramazan bayramı 4
how to get away with murder 1
Yanlış anlaşılmak 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam